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联合国儿基会大使王源：让全球更多儿童接受良好教育

2019年11月21日09:02  来源：新华网
 

　　新华社联合国11月20日电（记者徐晓蕾）联合国儿童基金会大使、中国青年歌手王源20日在纽约联合国总部说，尽管过去30年来全球儿童受教育的情况得到改善，但目前仍有很多儿童无法获得良好教育，国际社会应对此提出解决方案。

　　王源当天在联合国大会为纪念《儿童权利公约》通过30周年而举行的高级别会议上就儿童教育问题发言。他说，自30年前《儿童权利公约》诞生以来，全球在实现儿童受教育权利方面取得显著成就。中国的儿童事业也获得巨大发展，包括入学率大幅上升、儿童卫生保健和公共服务覆盖更全面、儿童营养状况极大改善等。

　　他同时表示，当今全球仍有很多儿童没有实现接受优质教育的权利，在中低收入国家这一情况尤为严重。他呼吁各界人士为此提出解决方案。

　　王源强调提升早期教育质量的重要性。他提出，应在偏远农村地区和流动人口家庭全面普及小学阶段教育；中学阶段教育应全面考虑校内和校外青少年，帮助有需求的青少年获得未来就业所需技能。

　　当天，王源还参加了纽约帝国大厦点灯仪式。这是今年世界儿童日全球地标建筑“点亮儿童未来”活动的一部分。

　　作为《儿童权利公约》通过30周年纪念活动的一部分，联合国18日发布题为《处于十字路口的<儿童权利公约>》的报告。报告说，30年来，全球小学适龄儿童的失学率从18%下降至8%，但从全球范围看，当前小学教育状况仍不容乐观，很多在校儿童并未获得良好教育。

　　1954年，联合国大会通过决议，建议所有国家设立国际儿童日。1989年11月，联大通过《儿童权利公约》。自2017年起，国际儿童日改名为世界儿童日。

(责编：秦白雪(实习生)、燕勐)
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