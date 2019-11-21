求同存异、凝聚共识 ——第九届中欧论坛在布鲁塞尔成功举办

人民网布鲁塞尔11月20日电 （记者 张朋辉）当地时间11月18日至19日，中国驻欧盟使团与欧盟智库“欧洲之友”、中国公共外交协会、中国（海南）改革发展研究院等在布鲁塞尔共同举办第九届中欧论坛。中欧政商学界代表齐聚一堂，以“求同存异、凝聚共识”为主题，围绕中欧关系及各领域务实合作、互联互通、全球治理等广泛议题进行深入研讨。来自欧盟机构、成员国及域外国家、企业、智库、媒体等各界代表近200人参加。

中国公共外交协会会长、前驻欧盟大使吴海龙致辞表示，中欧互为发展机遇，双方是合作伙伴而不是制度性对手，双方的共同利益远远大于分歧，欧方应正确看待中方发展，通过务实合作实现互利共赢。中方将继续推进改革开放，在实现自身发展的同时为更多国家发展带来机遇。中欧双方应深化在贸易投资、互联互通、高新技术、绿色低碳经济、第三方市场等广泛领域的务实合作，充分释放中欧作为两大市场的合作潜力，造福双方人民。作为世界两支重要力量，中欧还肩负着维护全球发展稳定的重要使命，双方应加强在应对气候变化、可持续发展、世贸组织改革、伊朗核问题等全球和地区热点问题上的协调与配合，不断提升中欧关系的战略性和全球意义。

驻欧盟使团临时代办王红坚表示，明年中欧将迎来建交45周年和一系列重要政治议程，本届中欧论坛的举办恰逢其时。作为全面战略伙伴，中欧之间没有根本利害冲突，合作始终是主流，共识始终大于分歧。我们要把中欧务实合作的蛋糕做大、做实、做出新意。除争取如期达成一份高水平的投资协定外，双方还应尽早启动自贸进程。把“一带一路”倡议与欧盟互联互通战略对接落到实处，如在一些重点领域启动示范性项目、就规则标准加强对话等。进一步充实中欧科技创新合作的内容，以证明搞知识封锁和制造科技鸿沟没有出路。加强在应对气候变化、促进绿色发展等领域的合作，为中欧关系发展提供新动能、新亮点，以中欧合作的实际行动，有力反驳单边主义和保护主义，共同维护多边主义、完善全球治理。中国坚持自主推进改革开放成效显著，营商环境排名连续两年大幅提升。欧盟在要求中国扩大开放的同时，自身也应坚持市场经济的基本原则，为中国企业提供公平、公正、非歧视待遇。

现任欧盟委员会农业委员、候任贸易委员霍根表示，中欧双方都受益于各领域务实合作成果，上周我访华期间代表欧方签署了中欧地理标志保护与合作协定，这是中欧近年来在经贸领域达成的首个重要成果，将惠及双方企业和民众。当前中欧双方正积极努力，力争在2020年达成一份富有雄心的双边投资协定，进一步深化中欧经贸合作。当前世界贸易组织正面临严峻挑战，欧方愿与中方一道加强协调与合作，共同寻找解决方案，对世贸组织进行必要改革，提升决策效率，共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体系。

欧盟对外行动署亚太总司长维冈表示，中欧关系内涵丰富，双方不仅在经贸和投资等双边领域不断加强合作，而且在应对气候变化、维护多边主义、捍卫世界和平和完善全球治理等国际问题上拥有广泛共识。中欧政治和社会制度不同，在一些问题上存在分歧，但欧洲选择通过加强接触来增进双方互信和解决矛盾，而不是对抗、孤立或遏制中国。在与中国交往的方式上，欧盟与大西洋彼岸的伙伴存在明显差别。我们不会使用损害国际多边机制、背弃自由贸易原则或违反世贸组织规则的政策工具。欧方愿在公平竞争与可持续等基础上推进欧亚互联互通战略与“一带一路”倡议的战略对接。

中欧论坛自2011年创办以来已连续举办九届。本届论坛在新一届欧盟机构即将正式履职之际举办，对深化中欧政策对话与交流、增进双方理解与互信发挥了积极作用。与会人士普遍认为，面对充满不确定性的国际形势，中欧加强沟通与协调至关重要，聚焦合作已成为双方最大的共识。

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