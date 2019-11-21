张军呼吁国际社会不断加强联合国与上合组织合作

人民网联合国11月19日电 （记者李晓宏）由俄罗斯常驻团组织的“联合国与上海合作组织合作”高级别特别会议19日在纽约联合国总部举办。中国常驻联合国代表张军在会上发言强调，面对当前单边主义和保护主义盛行带来的严峻挑战和日趋复杂的地区安全形势，联合国与上合组织必须不断加强合作，为实现地区及国际社会和平稳定与共同发展注入强大动力。

张军说，18年前，上海合作组织诞生于中国黄浦江畔，始终坚持以维护地区安全稳定、促进成员国共同发展繁荣为目标，走过了不平凡的发展历程，取得了重大成就。今天，上合组织已成为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，为地区和平与发展作出了重要贡献。

他表示，上合组织始终重视同联合国的合作，坚定维护以联合国为核心的国际体系。联合国大会也多次以协商一致方式通过决议，积极肯定上合组织重要作用。今后，双方应在三方面进一步加强合作。

首先要坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，始终秉持互信、互利平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”。“上海精神”是上合组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力的根本原因，与《联合国宪章》宗旨和原则一脉相承。它超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，强调结伴不结盟、不针对第三方、开放包容等重要原则，是指导新型国际组织发展的重要理论创新。在今年6月上合组织比什凯克峰会上，习近平主席倡议各方把上合组织打造成团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的典范，指明了新时期上合组织的重要发展方向。

二要严厉打击“三股势力”，加强国际合作，形成强大合力。安全稳定的地区环境是各国发展的大前提。上合组织自成立之初就将打击恐怖主义、分裂主义和极端主义、维护地区长治久安作为自身首要任务。多年来，成员国积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，倡导综合施策、标本兼治的安全治理模式，不断加强信息共享、联合行动和执法安全能力建设，深入开展边防、网络信息安全、去极端化等领域合作，充分发挥“上合组织—阿富汗联络组”作用，为维护地区安全稳定作出了重要贡献。我们要继续把反恐作为重点，加强上合组织与联合国在打击“三股势力”、毒品贩运和跨国有组织犯罪方面的合作，共同采取去极端化措施，加强从源头领域防范极端思想的产生和传播，铲除恐怖主义滋生土壤。

三要促进务实合作，大力推进区域合作和互联互通建设。经济全球化和区域经济一体化是大势所趋。固步自封只能停滞落后，以邻为壑必然损人害己。近年来，上合组织成员国间经贸联系日益紧密，相互贸易和投资规模显著扩大。“一带一路”倡议与上合组织成员国区域合作倡议及各国发展战略加强对接，有力促进了产业转型升级，有效拉动了经济社会发展，为民众带来了实实在在的好处。我们要继续维护世界贸易组织规则的权威性和有效性，支持开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制，旗帜鲜明地反对保护主义，共同构建开放型世界经济。联合国有关机构也要与上合组织形成合力，推动落实2030年议程。我们要通过区域合作推动阿富汗等热点问题解决，以发展促和平，实现可持续和平。

张军表示，作为上合组织创始成员国，中方愿同其他成员国一道，继续大力支持上合组织加强同联合国合作，弘扬《联合国宪章》宗旨和原则，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)