韩美防卫费谈判无果而终

韩美双方11月19日结束了围绕签署第十一份《防卫费分担特别协定》的第三轮谈判。由于双方分歧巨大，谈判无果而终。韩美此前分别于9月和10月举行了两轮谈判，第三轮谈判于18日至19日在首尔举行。据韩联社报道，由于双方未能缩小分歧，原定于当地时间19日下午5点结束的会议仅进行了约一个小时就匆匆结束。

据报道，美方在谈判中要求韩方承担驻韩美军补贴、出动战略武器费用等新项目，将明年韩国分摊的金额提高至约50亿美元，相当于今年的5倍，韩方对此持反对立场。

韩方首席谈判代表郑恩甫在谈判结束后的记者会上表示，美方的总体提议和韩方的原则性立场之间有着相当大的差距，韩方将保持耐心并继续努力，争取达成双方都能接受的分摊金额。美方首席谈判代表詹姆斯·德哈则表示，韩方的提议不符合美方提出的公平合理分摊要求，希望韩方拿出公平合理且彼此都能接受的新方案。

在第三轮谈判举行之前，第五十一次韩美安保协议会在首尔举行，韩国国防部长郑景斗和美国国防部长埃斯珀分别率团与会。围绕防卫费分摊问题，美方虽在会上没有提及要求韩方承担的具体数额，但继续要求韩方大幅提升分摊额，双方分歧明显。

埃斯珀表示，新的防卫费分摊协定需在年底前签字，韩方可以且必须要承担更多的分摊金额。郑景斗对此表示，双方分摊防卫费旨在确保驻韩美军的居住环境良好，韩美一直以来在合理水平内敲定防卫费分摊额，双方今后仍将力争以公平互认原则确定分摊金额。

韩美自1991年签署首份《防卫费分担特别协定》以来，迄今共签署10份协定。在双方围绕第十份协定进行谈判时，美方就开始要求大幅提高韩方分摊的金额，但分歧巨大。经过一年的艰难谈判，双方今年3月签署第十份协定，商定韩方承担的防卫费为1.0389万亿韩元（约合10亿美元），较前一年上升约8.2%，协定有效期截至今年12月31日。

分析认为，韩美均希望能在第十份协定到期前结束谈判，但由于双方分歧难消，年内达成协议难度较大。《韩民族日报》报道称，美国甚至暗中传出消息称，如果韩国不接受美国提高防卫费分摊金额的要求，将有可能裁减或撤走驻韩美军。

韩国和平与民生问题研究所所长禹守根向本报记者表示，美国要求韩国分摊的防卫分担金额已经远远超出了合理水平，甚至可以说是过分的要求。美方在此问题上长期向韩方施压，这将损害韩美间的同盟关系，也会使韩国民众产生反感情绪。韩国政府需要妥善应对，切实维护本国利益。

（本报首尔11月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 17 版）

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