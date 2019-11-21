人民网>>国际

“近距离感受中国制造的魅力”

本报记者  徐锦庚  史鹏飞  肖家鑫  曲  颂

2019年11月21日06:53  来源：人民网－人民日报
 

　　在中车青岛四方机车车辆股份有限公司的现代化车间里，“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的28位外媒记者兴致盎然：“百闻不如一见，今天终于见到了时速400多公里的火车！”阿塞拜疆国家通讯社记者阿齐兹·马梅多夫在参观后感叹，“希望有机会乘坐中国高铁”。

　　中国首列时速300公里高速动车组、首列设计时速380公里高速动车组以及首列“复兴号”动车组，都诞生于中车四方公司。这里驶出的CRH380A，创下了时速486.1公里的世界高铁运营试验第一速度。高铁的成功背后，是中国注重以创新驱动发展、不断培育发展新动能的缩影。据国家统计局数据显示，2018年我国研发经费投入强度为2.19%，比上年提高0.04个百分点，连续5年超过2%，再创历史新高。

　　俄罗斯塔斯社编辑德米特里·温格尔斯基认为，制造业在国民经济中扮演重要角色，近年来很多“中国制造”已达到国际先进水平。他表示，未来中国制造企业想在全球竞争中更好发展，必须用创新发展赢得主动。

　　在海尔世界家电博物馆，一款智能“魔镜”让格鲁吉亚《多民族格鲁吉亚报》总编辑米哈依尔·艾迪诺夫惊讶不已，看着镜子上显示出自己的体重、身体质量指数（BMI）等健康数据，他说：“这不是一面普通的镜子，它让我们近距离感受中国制造的魅力。”

　　今日白俄罗斯出版集团副社长兼副总编辑伊凡·西尼什金对一款名为“小萨”的海尔智能冰箱格外感兴趣。西尼什金说：“这种智能冰箱既节省用户时间，又能提出健康管理建议，是很好的创新尝试。”他说，目前白中在制造业领域合作进展很快。吉利汽车在白俄罗斯投资设厂并生产汽车。“‘一带一路’倡议让白中企业在技术与市场方面都得到提升拓展。”

　　“中国在追求自主创新这条充满挑战的道路上奋力前进。俄罗斯也在探索自己的高铁发展，与中国合作会是一种很好的选择。”俄罗斯《劳动报》副总编辑尤里·里日希基说。

　　“你们能不能生产在零下40摄氏度环境中运行的动车？”哈萨克斯坦通讯社记者克马尔·马山罗向中车四方提出这样的问题。在得到肯定的答复后，马山罗高兴地说：“哈萨克斯坦冬天气温低至零下40摄氏度。引进中国高铁会让我们的生活变得很方便。”


　　《 人民日报 》（ 2019年11月21日 17 版）
(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved