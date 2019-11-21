“近距离感受中国制造的魅力”

在中车青岛四方机车车辆股份有限公司的现代化车间里，“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的28位外媒记者兴致盎然：“百闻不如一见，今天终于见到了时速400多公里的火车！”阿塞拜疆国家通讯社记者阿齐兹·马梅多夫在参观后感叹，“希望有机会乘坐中国高铁”。

中国首列时速300公里高速动车组、首列设计时速380公里高速动车组以及首列“复兴号”动车组，都诞生于中车四方公司。这里驶出的CRH380A，创下了时速486.1公里的世界高铁运营试验第一速度。高铁的成功背后，是中国注重以创新驱动发展、不断培育发展新动能的缩影。据国家统计局数据显示，2018年我国研发经费投入强度为2.19%，比上年提高0.04个百分点，连续5年超过2%，再创历史新高。

俄罗斯塔斯社编辑德米特里·温格尔斯基认为，制造业在国民经济中扮演重要角色，近年来很多“中国制造”已达到国际先进水平。他表示，未来中国制造企业想在全球竞争中更好发展，必须用创新发展赢得主动。

在海尔世界家电博物馆，一款智能“魔镜”让格鲁吉亚《多民族格鲁吉亚报》总编辑米哈依尔·艾迪诺夫惊讶不已，看着镜子上显示出自己的体重、身体质量指数（BMI）等健康数据，他说：“这不是一面普通的镜子，它让我们近距离感受中国制造的魅力。”

今日白俄罗斯出版集团副社长兼副总编辑伊凡·西尼什金对一款名为“小萨”的海尔智能冰箱格外感兴趣。西尼什金说：“这种智能冰箱既节省用户时间，又能提出健康管理建议，是很好的创新尝试。”他说，目前白中在制造业领域合作进展很快。吉利汽车在白俄罗斯投资设厂并生产汽车。“‘一带一路’倡议让白中企业在技术与市场方面都得到提升拓展。”

“中国在追求自主创新这条充满挑战的道路上奋力前进。俄罗斯也在探索自己的高铁发展，与中国合作会是一种很好的选择。”俄罗斯《劳动报》副总编辑尤里·里日希基说。

“你们能不能生产在零下40摄氏度环境中运行的动车？”哈萨克斯坦通讯社记者克马尔·马山罗向中车四方提出这样的问题。在得到肯定的答复后，马山罗高兴地说：“哈萨克斯坦冬天气温低至零下40摄氏度。引进中国高铁会让我们的生活变得很方便。”

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 17 版）

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