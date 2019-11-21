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让更多俄罗斯美味进入中国市场

本报驻俄罗斯记者  殷新宇  张晓东

2019年11月21日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　“公司出口到中国市场的禽肉产品数量增长如此迅速，这在两年前不敢想象。”俄罗斯最大的肉制品生产商——切尔基佐沃集团负责出口业务的副总经理安德烈·捷列欣告诉记者，尽管集团今年5月才启动对华禽肉出口，但全年对华出口额有望达到4000万美元。

　　“目前中国已成为俄罗斯最重要的农产品出口目的地。”中国驻俄罗斯使馆公使衔经济商务参赞李静援说，在刚刚闭幕的第二届中国国际进口博览会上，中俄企业间签订了超过2000万美元的禽肉供应合同。去年中俄农产品贸易总额52.52亿美元，同比增长28.19%。据俄罗斯农业部最新数据，今年前10个月，俄罗斯对华农产品出口同比增长了1/4，增长动力来自于海产品、禽肉、巧克力、亚麻籽等多种品类商品。

　　今年来，中俄农业合作领域取得了一系列成果：6月双方签署议定书，允许俄罗斯大麦、豆粕、葵花籽粕、菜籽粕、甜菜粕输华，并放开俄全境大豆对华出口，新增了俄小麦对华出口地区名单。不久前，中国海关总署发布公告，认可俄罗斯48个地区为非免疫无口蹄疫地区，为实现俄罗斯牛肉对华出口创造了条件。

　　事实上，不仅是像切尔基佐沃这样的大公司，很多俄罗斯中小型农业企业同样看到了中国市场的巨大商机。位于俄远东的因卡尔公司年产桦树汁数百吨，正在寻求进入中国市场。“我们已经找到了合作伙伴，近期就会向中国出口20吨桦树汁。”该公司副总经理尼古拉·阿拉布金对记者说。

　　俄罗斯全国禽农协会主席谢尔盖·拉赫秋科夫认为，要想进一步增加对中国出口，扩大铁路物流运输能力非常迫切。“在共建‘一带一路’框架内，俄中都在加大对货运列车的投入。”俄罗斯铁路物流公司销售总监奥丽加·斯捷潘诺娃说，这为俄罗斯商品出口中国创造了良好的物流条件。两个月前，该物流公司向中国发出第一列载有俄罗斯农产品的集装箱列车，将面粉由卡卢加州运到了天津。“这批面粉在中国市场上很受欢迎，我们很快就收到了中国顾客的反馈，要求再发送一批货物。”

　　据斯捷潘诺娃介绍，具有冷藏功能的集装箱列车将是公司下阶段的一个发展重点。让更多俄罗斯美味通过这一“保鲜”方式进入中国市场，摆上千家万户的餐桌。

　　（本报莫斯科11月20日电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年11月21日 02 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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