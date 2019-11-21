中联部面向外国政党举办四中全会精神宣介会

本报南昌11月20日电 （记者张慧中）由中共中央对外联络部主办的中国共产党十九届四中全会精神宣介会20日在江西南昌举行，来自近50个国家的200多名政党代表出席。

宣介会播放了专门为此次会议制作的短片。北京师范大学学术委员会主任韩震，复旦大学国际关系与公共事务学院院长苏长和，江西省委副秘书长、政策研究室主任沈谦芳向外国政党代表阐明了党的十九届四中全会召开的时代背景和重要意义、总体目标和重点任务。

老挝人革党中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长坎潘，蒙古民主党主席额尔登等外国政党代表在宣介会上发言，表示中国共产党十九届四中全会提出了实现国家治理体系和治理能力现代化目标，充分展现了中国制度的优越性，为中国取得进步和发展提供了制度动力，将对中国未来发展产生深远影响，也为世界和平与发展提供了“中国方案”，作出重要贡献。

中共中央对外联络部副部长郭业洲在总结发言中表示，中国特色社会主义制度是中国能够保持经济快速发展和社会长期稳定的根本保障，它的根本特征和最大优势是中国共产党的领导。中国共产党愿本着求同存异、相互尊重、互学互鉴的原则，同各国政党加强对话交流，为推动构建人类命运共同体贡献政党的智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 02 版）

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