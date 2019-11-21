见证中蒙友谊不断深化

作为纪念中蒙建交70周年系列活动之一，为期一个月的“中蒙友谊的见证——蒙古国国家博物馆馆藏中国文化艺术品展览”活动日前在乌兰巴托举行。

近百件展品既包括实物，也有中蒙两国友好交流的图文资料。展览现场，一对红色漆雕花瓶格外显眼，其瓶体雕刻有4组中国古代人物故事图，具有浓郁的中国文化特色。这是1949年中蒙建交之际，中国国家领导人赠予蒙古人民共和国领导人乔巴山元帅的国礼，见证了中蒙建交之初两国领导人间的友好往来。

“伟大的中国人民，发挥出钢铁般的力量，显示了英雄气概，把民主政权建立起来。今天是她的第一周年，你们的旧朋友、好同志，我们革命的蒙古人民，遥向亿万中国同志亲切地祝福……”展厅正面墙壁上，悬挂着这首用中蒙双语书写的诗歌——《献给伟大的中国人民》，它由蒙古国著名诗人策·达木丁苏伦于新中国成立1周年之际所作，用深情的笔触表达了蒙古国人民对中国人民的真切情谊。

“蒙中建交70年来，友好一直是双边关系的主旋律。我们不会忘记上世纪50年代中国人民曾给予蒙古国人民的真诚帮助。”年近七旬的蒙古国工程师阿迪亚在用蒙文绣着“蒙中友谊万岁”的红色锦旗前驻足，感慨万千。他说，如今的蒙中关系已经发展为全面战略伙伴关系，他对两国关系的未来充满信心。

蒙通社记者巴特赛汗在参观后播发报道称，上世纪五六十年代中国派出数万名工人帮助蒙古国建设了大量工厂、桥梁、公路等基础设施项目，成为蒙中友谊的象征。如今，中国政府提供无偿援助和优惠贷款帮助蒙古国建成了第一座现代化残疾儿童发展中心、第一条高速公路、第一座互通式立交桥等多个民生项目，惠及了蒙古国普通民众，成为蒙中建交70年来两国关系不断深化的具体体现。

蒙古国国家博物馆馆长苏赫巴特尔表示，为纪念蒙中建交70周年，博物馆精选近百件藏品向公众展出。“相信此次展览能够让蒙古国民众更深入地感受蒙中人民深厚的友谊，促进两国民心相通。衷心希望两国人民能够世代友好，祝愿蒙中关系的明天更美好。”

（本报乌兰巴托电）

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 02 版）

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