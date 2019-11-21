“我们知道了外面的世界有多大”

由中国企业四达时代集团负责实施的尼日利亚卫星电视“万村通”项目近日举行竣工仪式，该项目建设历时10个月，覆盖尼全国全部36个州及1个首都区，惠及村庄1000个，为2.3万户家庭免费提供了2万台机顶盒、3000个太阳能板、2000个投影仪及1000台数字电视，数百万人因此受益。在竣工典礼上，人们载歌载舞，表达对“万村通”项目的感谢，台下掌声雷动。尼日利亚联邦众议院信息委员会主席奥德本米·多昆表示：“这个项目满足了尼日利亚人的真正需求，是一项体现‘以人为本’理念的工程。”

“为我们打开了解世界的窗口”

据统计，在尼日利亚约3000万个家庭中，有1/3的家庭是几乎与外面的世界隔绝的，另外1/3只有最简单的媒介，而剩下能看得起电视的1/3家庭中，只有少部分能用得起付费电视。在信息化发展日新月异的当下，“数字鸿沟”在当地越来越明显。

正是为了缩小这条“鸿沟”，在每个受援的村庄，“万村通”项目选取三个公共区域，如学校、医院和教堂等，安装1台投影仪和2台数字电视，村民得以免费收看21套卫星电视节目。此外，该项目还向每个村庄20户家庭赠送机顶盒，用户即使不付费，也可以收看一套卫星电视节目。

在“万村通”的带动下，如今在许多村庄，看电视成了村民们每天最期待的夜间活动。有几种电视套餐可供尼日利亚民众选择，其中最低套餐为每月900奈拉（约合18元人民币），可以收看34套默认节目，或者21套订制节目，价格最高套餐每月也只有3800奈拉（约合76元人民币），相比其他卫星电视平台更加低廉，绝大部分家庭都负担得起。“如果没有中国政府的帮助，我不知道什么时候才能够看得起电视！”来自阿布贾郊区帕杜纳村的穆罕默德乐呵呵地说。

几乎从未走出过帕杜纳村的小伊曼已经上四年级，他说，“中国赠送给我们的大电视（投影仪），让我们知道了外面的世界有多大。我真想去看看广阔的太平洋，还有南极的冰雪……”

多昆表示，现在成千上万的尼日利亚人，尤其是偏远地区的人们，可以欣赏到清晰多彩的高质量节目，儿童也可以获得更好的教育资源，“‘万村通’为我们打开了解世界的窗口”。

尼日利亚新闻文化部媒体与公共关系司司长拉迪·伊胡奥玛表示：“如今，‘万村通’项目已经成为尼日利亚联邦政府信息传播的重要平台。”很多偏远地区的居民对国家大事也有了更多了解。

“这是一个真正为民服务的工程”

在尼日利亚，由于基础设施较为薄弱，施工进展并非一帆风顺，特别是东北部博尔诺、约贝、阿达马瓦三个州的施工现场，还经常受到极端势力的侵扰。“再难我们也做下去！”四达时代尼日利亚公司总裁张军旗郑重地说，“这是我们对非洲兄弟们庄严的承诺，我们不仅要完成，还要完成得漂亮！”四达时代在当地军队及民兵组织的帮助下加紧施工，硬是将耽误的工期抢了回来。

为了解决尼日利亚电力严重短缺导致无法看电视问题，“万村通”项目为卫星电视系统专门配备了太阳能电板，可以为电视24小时不间断供电，人们不会为没电看不上电视而担心。

目前，本地员工在四达时代尼日利亚公司全体员工中占比97.1%，有1113人。在尼日利亚的3级代理商体系中，村一级作为最基层代理商，主要负责安装、维护、保养、充值等，确保一出现问题就能得到快速解决。第二级为市一级代理商，所有的代理商均为本地人，加上市场物料制作、物流等，该项目直接创造就业超过5000人。“我们看到许多人加入到这个行业当中，许多人有了工作和稳定收入，社会也因此变得稳定”，科吉州最大土王达斯土王艾尔哈吉·奥斯曼说，“这是一个真正为民服务的工程，我们必须要感谢中国政府”。

“为非洲发展繁荣提供大力支持”

“感谢中国政府为建设更加美好的非中伙伴关系而采取的积极行动，”尼日利亚阿布贾非洲文化遗产中心主任摩西斯说，“‘万村通’项目无疑是我们获取信息的绝佳平台”。

在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出的“十大合作计划”中，人文合作计划指出，将“为非洲1万个村落实施收看卫星电视项目”，即“万村通”项目。项目实际受援村庄在非洲有10112个，其中尼日利亚受援村庄达到了1000个。

近年来，在“一带一路”倡议指引下，中国为尼日利亚兴建了铁路、航站楼、港口、水电站等众多大型项目，为当地经济社会发展贡献卓著。去年中非合作论坛北京峰会上，中尼签署了“一带一路”合作谅解备忘录，未来还将有更多实实在在的民生工程启动、完成，将不断造福尼日利亚和尼日利亚人民，为他们创造更加光明的未来。

尼日利亚新闻文化部部长赖依·穆罕默德表示：“中国一直在分享发展经验，为非洲发展繁荣提供大力支持。不少中企正在帮助非洲消除发展瓶颈，在切实惠及非洲民众的同时，也印证了非中之间深厚的友谊。”

（本报阿布贾电）

《 人民日报 》（ 2019年11月21日 02 版）

(责编：冯粒、曹昆)