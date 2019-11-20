隈研吾、蒋方舟、姬十三跨界对谈：新鲜有趣是第一生产力

隈研吾、蒋方舟、姬十三跨界对谈。贾文婷摄影

人民网北京11月20日电（贾文婷） 日本著名建筑师隈研吾、青年作家蒋方舟、果壳网CEO姬十三19日在北京A33剧场，围绕“无所不在的美——人·设计·未来”主题展开一场跨界对谈，《建筑创作》杂志主编王舒展担任主持。

日本建筑大师隈研吾，中国大众对于他的了解可能是从长城脚下的公社竹屋开始的，但实际上隈研吾在中国作品现在已经有二十多个了，这些作品从小型的展览上的装置到大型的城市综合体，从老旧工业厂房改造、到人们审美要求很高的博物馆、美术馆都有涉猎。主持人王舒展评价，隈研吾是与中国社会日常生活相结合最紧密的一位日本建筑大师。

隈研吾首先发表了“材料与人”主题的主旨演讲。他认为，刚刚过去的二十世纪在建筑上，大量地使用混凝土，因此建筑材料这方面是种类少、非常贫乏。长期以来一直努力就是希望让建筑材料回归传统、甚至挖掘出更多种类，从中寻找新的建筑方向。他分享了在设计和建造长城脚下公社竹屋、中国美术学院象山校区的民艺博物馆以及东京奥运会主场馆等项目的一些设计理念和特殊建筑材料。

蒋方舟与姬十三也分别谈了自己对于建筑的看法。蒋方舟说，“我其实从小没有一个安静的写作的环境，这就导致一直到现在我无法在完全寂静的状态下写作。所以对于理想的写作空间的要求，其实就是一个合适的人与人之间的距离，就是我可以听到人的交谈声，但是某种程度上他们又不会干扰到我，建筑空间对于我来说就是人和人之间的距离，这个距离其实是很微妙的状态。”

姬十三认为，建筑学是高级学科，一方面要求非常好的物理、数学、几何功底，又对审美和设计才华有要求，是非常高级、复合的学科。

在各自领域都取得非凡成就、工作满档的三位嘉宾一致认为，有意思、没有尝试过的事情，更能激发出工作热情。

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