美参议院通过涉港法案 外交部：若美方一意孤行,中方将坚决反制

人民网北京11月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

问：5个多月来，接连不断的大规模违法暴力行径已经将香港推到了极为危险的境地。当地时间19日，美国会参院不顾中方反对，通过了“香港人权与民主法案”。中方对此有何评论？

答：11月19日，美国国会参议院审议通过“香港人权与民主法案”。这一法案罔顾事实、混淆是非、违反公理，玩弄双重标准，公然插手香港事务，干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。

5个多月来，香港持续发生的激进暴力犯罪行为，严重危害公众生命和财产安全，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。当前香港面临的根本不是所谓人权和民主问题，而是尽快止暴制乱、维护法制、恢复秩序的问题。中国中央政府将继续坚定支持香港特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子，保护香港居民生命财产安全，维护香港繁荣稳定。

香港回归祖国以来，“一国两制”实践取得举世公认的成功，香港居民享有前所未有的民主权利，依法充分行使各种自由。美国国会有关法案全然无视客观事实，全然无视香港居民的福祉，出于不可告人的政治目的，把香港暴力分子大肆打砸烧、无差别地欺凌和攻击无辜市民、强行霸占校园并围攻青年学生、有组织地袭击警察等违法犯罪行径粉饰为追求“人权”与“民主”，其目的就是要为反中乱港的极端势力和暴力分子撑腰打气，破坏香港的繁荣稳定，以实现他们借香港问题阻碍中国发展的险恶图谋。美方这一恶劣行径不仅损害中方利益，也会损害美国自身在香港重要利益。美方任何企图干预中国内政、阻碍中国发展的把戏都不会得逞，到头来只会是枉费心机一场空。

我要再次强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我们正告美方认清形势，悬崖勒马，立即采取措施阻止该案成法，立即停止插手香港事务、干涉中国内政，以免引火烧身、自食苦果。如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决反制，坚定维护国家主权、安全、发展利益。

问：你刚才提到，如果美国最终通过“香港人权与民主法案”，中方必将予以坚决反制。你能否告知中方的反制措施是什么？

答：我刚才已经说过了。我们强烈谴责并坚决反对美国国会参议院通过“香港人权与民主法案”，中方已就此向美方提出了严正交涉。

美方这一恶劣行径不仅损害中方利益，而且也将损害美方自身在香港的重要利益。我们正告美方认清形势，悬崖勒马，立即采取措施阻止该案成法，立即停止插手香港事务，立即停止干涉中国内政。

如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决反制。任何人都不要低估中方维护国家主权、安全、发展利益，贯彻“一国两制”方针，维护香港繁荣稳定的坚定决心和坚强意志。

问：第一个问题，今天，中国外交部官员就美国国会参院通过“香港人权与民主法案”召见了美国驻华使馆代办。从去年开始，中方就涉港问题多少次召见美方官员？第二个问题，据报道，今年8月，深圳警方以嫖娼罪逮捕了英国驻香港总领馆雇员郑文杰（Simon Cheng）。郑对媒体称，中方在审讯过程中对他进行了折磨，并就香港抗议示威情况和英国在其中发挥的作用进行盘问。这是否属实？英国外交大臣拉布今日称，英方召见了中国驻英大使，对郑在被拘押期间所遭受的“酷刑”感到震惊，对中方违反国际法义务的“野蛮行为”表达愤怒之情，要求中国政府对此展开调查和问责。你对此有何回应？

答：关于第一个问题，今天上午，中国外交部副部长马朝旭召见了美国驻华使馆临时代办，就美国国会参议院审议通过“香港人权与民主法案”提出严正交涉和强烈抗议。中方已经发布了消息。

中方就美方近来在涉港问题上的一系列错误言行，已经多次向美方表明我们的严正立场。美方对中方的关切是非常清楚的。我们希望美方认真对待中方的严正交涉和严正立场，立即停止不负责任的言行，停止插手香港事务，停止干涉中国内政。

关于第二个问题，你提到的这起案件不是外交问题。具体情况建议你向办案机关询问。

根据我掌握的材料，今年8月，中国深圳罗湖公安机关已就郑文杰违法案件对外作过通报。郑因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被深圳警方处以行政拘留十五日的处罚。郑文杰被行政拘留期间，公安机关依法保障了郑文杰的各项合法权益。郑文杰也对其违法事实供认不讳。

关于你刚才提到英国外交大臣对于此事的最新表态，我目前还没有看到，需要去了解核实。但我刚才介绍情况时已经说了，今年8月，深圳罗湖公安机关已经对外作过通报，其中明确指出，郑文杰在被行政拘留期间，公安机关依法保障了郑文杰的各项合法权益。郑文杰也对其违法事实供认不讳。

至于英方召见中国驻英国大使，我目前还不掌握有关情况。但我想英方向中国驻英大使提出交涉、表达关切是不会被接受的。中国驻英大使反而会向英方提出交涉，对英方近来在涉港问题上的一系列错误言行表达我们的强烈愤慨和坚决反对。

问：还是关于郑文杰的问题，你刚刚说还没有看到英国外交大臣的表态，并称这不是一个外交问题，但是英方已经召见了中国驻英大使，可见这已经成为了一个外交问题。你对此有何评论？英方称郑文杰对于自己遭受“酷刑”的说法是可信的。你如何看待这一说法？

答：我刚才已经说过了，英国外交大臣召见中国驻英国大使的情况，包括双方会面的情况，我目前还不掌握。但我想，中国驻英大使绝不会接受英方对此案表达的所谓关切和英方的所谓交涉。中国驻英大使反而会向英方提出交涉，对英方近来在涉港问题上的一系列错误言行表达我们的强烈愤慨和坚决反对。我们敦促英方谨言慎行，不要再插手香港事务，不要再干涉中国内政，这样做到头来只会损害英方自身的利益。

问：据报道，19日，俄联邦委员会捍卫国家主权和防止干涉委员会主席克利莫夫发布消息称，中国全国人大代表和俄罗斯议员25日将在北京就防止外部势力干涉主权国家内政的企图进行讨论。中方能否证实并介绍更多情况？中俄在反对外部干预方面的协作步伐明显加快，这对外发出了什么信号？

答：关于中俄立法机构之间的交往，建议你向中国全国人大去了解。

这里我想强调，中俄在维护国家主权与安全、维护社会稳定和秩序、反对外部干预方面有着共同利益和共同诉求。中俄两国都有信心、有能力坚决抵制任何来自外部的干预，维护国内的稳定与繁荣。与此同时，当前个别国家一味奉行单边主义，大肆实施霸凌行径，不断粗暴干涉他国内政，给国际局势带来诸多不稳定、不确定因素。中俄作为安理会常任理事国和主要新兴市场国家，也有责任、有义务体现大国担当，肩负起维护世界和平稳定，捍卫国际公平正义的历史使命。

未来，我们将根据中俄两国元首达成的重要共识，坚定不移深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系，进一步开展交流互鉴，加大相互支持力度，积极开展反干预合作，维护好两国共同利益和地区及世界的和平与安宁。

问：我熟悉外交部发言人对中美经贸磋商的一般表态口径。但中国商务部表示，上周末，中美经贸高级别磋商双方牵头人通了电话，双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论。你能否透露目前双方各自的核心关切是什么？双方磋商有无新的时间表？

答：你既然都熟悉我的答案了，那我就再给一个你熟悉的回答：关于中美经贸磋商的具体问题，建议你向主管部门询问。

记者：没有新的回答？

答：我还是给你一个你熟悉的回答比较好。

追问：美国会参院通过涉港法案是否会影响中美经贸磋商进程？

答：我刚才已经说过了，我们强烈谴责并坚决反对美国会参院通过“香港人权与民主法案”，敦促美方立即采取措施阻止该案成法，立即停止插手香港事务，停止干涉中国内政。

关于中美经贸问题，我能告诉你的是，中美双方一直保持着密切沟通。希望美方能同中方相向而行，在相互尊重、平等互利的基础上，找到妥善解决问题的办法。

这恐怕也是你熟悉的回答。（记者笑）

问：据报道，美国联邦调查局周二称，美方早就应该采取更为迅速的行动，制止中国通过招募美研究人员将美实验室数据和知识产权等传输到中国。中方对此有何评论？

答：中美两国加强科技交流与合作，符合双方共同利益，也有利于推动科技进步，造福全人类。我们敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，正确看待并维护中美在科技、人文领域的交流合作，多做有利于增进中美互信与合作的事，要“拉手”而不是“松手”，要“拆墙”而不是“筑墙”。

另外，美方所谓中方盗窃知识产权的指责完全是不实之词，我们此前已在多个场合对此予以驳斥。我这里就不重复了。

问：据报道，原定于明天在北京举行的阿人内部会议被推迟。你能否告知会议为何被推迟？推迟到什么时候？谁将参加？议题是什么？

答：中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，支持包括阿政府和塔利班在内的阿富汗国内各派开展建设性对话。中方愿在尊重阿富汗各方意愿基础上，为阿富汗各方对话交流提供平台，为推进阿富汗和平和解进程提供助力。目前中方正就在华举办阿人内部会议同阿富汗有关各方保持沟通。

(责编：贾文婷、杨牧)