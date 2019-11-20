外交部：中俄将积极开展反干预合作

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在11月20日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，19日，俄联邦委员会捍卫国家主权和防止干涉委员会主席克利莫夫发布消息称，中国全国人大代表和俄罗斯议员25日将在北京就防止外部势力干涉主权国家内政的企图进行讨论。中方能否证实并介绍更多情况？中俄在反对外部干预方面的协作步伐明显加快，这对外发出了什么信号？

耿爽回答：关于中俄立法机构之间的交往，建议你向中国全国人大去了解。

这里我想强调是，中俄在维护国家主权与安全、维护社会稳定和秩序、反对外部干预方面有着共同利益和共同诉求。中俄两国都有信心、有能力坚决抵制任何来自外部的干预，维护国内的稳定与繁荣。与此同时，当前个别国家一味奉行单边主义，大肆实施霸凌行径，不断粗暴干涉他国内政，给国际局势带来诸多不稳定、不确定因素。中俄作为安理会常任理事国和主要新兴市场国家，也有责任、有义务体现大国担当，肩负起维护世界和平稳定，捍卫国际公平正义的历史使命。

未来，我们将根据中俄两国元首达成的重要共识，坚定不移深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系，进一步开展交流互鉴，加大相互支持力度，积极开展反干预合作，维护好两国共同利益和地区及世界的和平与安宁。

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