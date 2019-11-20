世界中文报业协会第52届年会在马尼拉开幕

新华社马尼拉11月20日电（记者郑昕 夏鹏）世界中文报业协会第52届年会20日在马尼拉开幕。来自中国、韩国、马来西亚、美国、加拿大等国家和地区的逾百名中文媒体从业者以及传媒界专家学者出席此次会议，就新的媒体环境下中文报纸所面临的挑战和机遇展开探讨。

此次年会为期两天，主题为“世界大变局与华文报业”。世界中文报业协会执行委员会主席、香港大公文汇传媒集团董事长姜在忠在给年会的致辞中说，在世界变局中，与新时代中国发展息息相关的中文报业应承担起讲好中国故事的历史使命。在国际舞台上讲好中国故事、传播好中国声音，才能让世界加深认识真实、立体、全面的中国，了解中国道路、中国制度、中国文化，了解中国对世界的责任和担当。

世界中文报业协会首席会长李祖泽告诉记者，协会各会员遍及全世界，所在地区不同、表达方式不同，通过年会搭建起交流与沟通的平台，对各家报业媒体的协同发展与共同进步至关重要。“我希望在协会的推动下，中文报业能够更好地为讲好中国故事、传播好中国声音服务。”他说。

此外，与会的专家学者和媒体从业人士还在首日的专题演讲中从不同角度分析了当下中文媒体在更为国际化、多元化的传播语境与媒体环境下面临的机遇与挑战，并且提出了有效应对的途径与方法。

世界中文报业协会在1968年成立于香港，以联系全球中文报业从业人员、维护和促进中文报业发展为宗旨，迄今已有会员单位近百家，在全球形成了较为广泛的代表性和影响力。

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