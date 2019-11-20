全澳中国和平统一促进同盟、悉尼中国和平统一促进会发表声明：反对美参议院通过“香港人权与民主法案”

人民网堪培拉11月20日电 （记者刘天亮）20日，全澳中国和平统一促进同盟、悉尼中国和平统一促进会发表联合声明，反对美国参议院通过“香港人权与民主法案”。

声明指出，美国此举说明，香港暴力活动的升级与美国插手香港事务是密切相关的。暴徒们的恶劣行径不仅伤害了包括广大香港同胞、海外华人在内的全体中国人的爱国情感，也将一向以良好法治、稳定繁荣著称的香港社会推到了风口浪尖上。美国通过“香港人权与民主法案”，充分暴露了美国反华势力的罔顾事实、混淆是非和双重标准。

声明全文如下：

美国当地时间11月19日，美国国会参议院审议并通过了所谓 “香港人权与民主法案”。此举充分证明了近来香港暴力分子的打砸抢烧破坏活动的不断升级，与美国国会插手香港事务、干涉中国内政是密切相关的，也充分暴露了美国反华势力罔顾事实、混淆是非、双重标准和伪善的真面目。全澳中国和平统一促进同盟、悉尼中国和平统一促进会对此表示强烈的愤慨和坚决的反对。

香港是中国的香港，香港的事务纯属中国内政。“一国两制”,港人治港、高度自治,是自香港回归以来中央政府坚持的一贯方针，也是保持香港长期繁荣稳定的政治基础。而暴徒们的恶劣行径不仅严重触犯了“一国两制”的原则底线，伤害了包括广大香港同胞、海外华人在内的全体中国人的爱国情感，也将一向以良好法治、稳定繁荣著称的香港社会推到了风口浪尖上。

香港持续发生的激进暴力犯罪行为，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。

全澳中国和平统一促进同盟、悉尼中国和平统一促进会坚决支持习近平主席关于香港问题的重要讲话，坚定支持香港特别行政区行政长官带领特区政府依法施政，坚决反对一切“乱港分裂行为”，坚定拥护“一国两制”方针，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子，维护香港法治，维护香港社会稳定。

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