以色列对叙利亚进行大规模空袭

新华社大马士革11月20日电（记者汪健 郑一晗）叙利亚军方20日发表声明说，以色列战机当天凌晨发射多枚导弹空袭叙首都大马士革周边地区。以军方表示，当天对伊朗军方在叙境内的军事目标进行了大规模轰炸。

叙军方在声明中说，当地时间20日凌晨1时20分（北京时间7时20分），以色列战机从以方占领的叙利亚戈兰高地和黎巴嫩南部迈尔季欧云向大马士革周边地区发射多枚导弹。声明称，叙利亚方面正在对袭击造成的破坏进行调查。

新华社记者20日凌晨在大马士革市区多次听见来自城市上空和南部的巨大爆炸声，并能看见城市南部的火光和浓烟。

叙利亚国家电视台播放的电视画面显示，袭击造成部分民居内外设施损毁。电视台报道说，大马士革农村省将为修复遭此次袭击破坏的民居提供援助。

以色列国防军20日凌晨发表声明说，作为对伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”19日从叙利亚向以色列发射火箭弹的回应，以军19日夜间到20日凌晨对伊朗在叙利亚的军事目标实施了大规模轰炸，打击了“圣城旅”在叙利亚的数十个军事目标，包括导弹发射炮台、武器仓库、指挥中心和军事基地等。

根据以方声明，在轰炸期间，叙利亚防空部队发射了一枚防空导弹，为此以军摧毁了部分叙利亚防空导弹发射炮台。

当地时间19日凌晨，位于戈兰高地的以色列人社区响起防空警报。以色列国防军表示，当天叙利亚方面向戈兰高地发射了4枚火箭弹，均被以色列防空系统拦截，当地以色列人社区未受到任何打击。

以军曾多次以打击伊朗军事设施为由，空袭叙利亚境内目标。叙利亚和伊朗政府均否认伊朗在叙驻军。（参与记者：陈文仙、尚昊）

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