人民网>>国际

持续深化中苏石油合作 中国石油尼罗河公司上半年原油产量达519.4万吨

2019年11月20日14:58  来源：新华网
 

　　新华网喀土穆11月18日电（记者马意翀）记者近日从中国石油尼罗河公司了解到，该公司从中苏友好关系大局出发，持续深化石油合作，保障苏丹成品油供应，今年上半年原油产量达519.4万吨，努力支撑苏丹国家经济基本运转，帮助苏丹国民生活保持稳定。

　　自2011年7月苏丹南北分离后，因三分之二石油资源被划分到南苏丹，苏丹石油产量急剧下降，经济遭到重创。2014年国际油价大幅度下跌，对苏丹经济更是雪上加霜，经济一度跌至谷底，民众生活也受到了极大影响。

　　面对政府高额欠款，外方石油公司纷纷终止合同撤出苏丹。中国石油尼罗河公司始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，同苏丹人民团结一心、同舟共济。面对企业困境，中国石油尼罗河公司生产经营一度受到严重影响。2018年初，公司领导班子重新确立了发展目标和定位，在确保现金流平衡的前提下，尽可能维持产量的稳定，推动中苏油气合作平稳发展。同时公司积极推动南苏丹3/7区项目稳产上产及南苏丹1/2/4区项目全面复产，提高南苏丹项目的产量和效益规模。2018年8月南苏丹1/2/4区项目实现快速复产。公司2018年生产原油达939万吨，完成年度计划的104%；加工原油352万吨、生产聚丙烯1.68万吨，分别完成年度计划的116%、112%；实现利润总额、净现金流双双大幅度增长，创2014年低油价以来最好水平。

　　据介绍，今年以来中国石油尼罗河公司妥善应对了苏丹严峻安保形势挑战，生产经营继续保持良好发展势头。苏丹地区油田产量保持平稳，南苏丹3/7区项目产量稳中有升，南苏丹1/2/4区复产进程逐步推进，实现了五大主力油田全部复产。2019年上半年公司生产原油519.4万吨，预计全年产量将突破1000万吨大关，产量效益将大幅度增加。

　　未来，中国石油尼罗河公司将持续深化中苏石油合作，继续保持苏丹业务稳定发展，加快南苏丹3/7区和南苏丹1/2/4区稳产上产，加大勘探力度，寻找更多储量资源接替，拓展尼罗河流域新项目开发。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved