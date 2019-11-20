持续深化中苏石油合作 中国石油尼罗河公司上半年原油产量达519.4万吨

新华网喀土穆11月18日电（记者马意翀）记者近日从中国石油尼罗河公司了解到，该公司从中苏友好关系大局出发，持续深化石油合作，保障苏丹成品油供应，今年上半年原油产量达519.4万吨，努力支撑苏丹国家经济基本运转，帮助苏丹国民生活保持稳定。

自2011年7月苏丹南北分离后，因三分之二石油资源被划分到南苏丹，苏丹石油产量急剧下降，经济遭到重创。2014年国际油价大幅度下跌，对苏丹经济更是雪上加霜，经济一度跌至谷底，民众生活也受到了极大影响。

面对政府高额欠款，外方石油公司纷纷终止合同撤出苏丹。中国石油尼罗河公司始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，同苏丹人民团结一心、同舟共济。面对企业困境，中国石油尼罗河公司生产经营一度受到严重影响。2018年初，公司领导班子重新确立了发展目标和定位，在确保现金流平衡的前提下，尽可能维持产量的稳定，推动中苏油气合作平稳发展。同时公司积极推动南苏丹3/7区项目稳产上产及南苏丹1/2/4区项目全面复产，提高南苏丹项目的产量和效益规模。2018年8月南苏丹1/2/4区项目实现快速复产。公司2018年生产原油达939万吨，完成年度计划的104%；加工原油352万吨、生产聚丙烯1.68万吨，分别完成年度计划的116%、112%；实现利润总额、净现金流双双大幅度增长，创2014年低油价以来最好水平。

据介绍，今年以来中国石油尼罗河公司妥善应对了苏丹严峻安保形势挑战，生产经营继续保持良好发展势头。苏丹地区油田产量保持平稳，南苏丹3/7区项目产量稳中有升，南苏丹1/2/4区复产进程逐步推进，实现了五大主力油田全部复产。2019年上半年公司生产原油519.4万吨，预计全年产量将突破1000万吨大关，产量效益将大幅度增加。

未来，中国石油尼罗河公司将持续深化中苏石油合作，继续保持苏丹业务稳定发展，加快南苏丹3/7区和南苏丹1/2/4区稳产上产，加大勘探力度，寻找更多储量资源接替，拓展尼罗河流域新项目开发。

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