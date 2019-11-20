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中国代表呼吁加强上合组织与联合国合作

2019年11月20日14:58  来源：新华网
 

　　新华社联合国11月19日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国代表张军19日表示，应加强上海合作组织与联合国在打击“三股势力”等方面的合作，为实现地区及国际社会和平稳定与共同发展注入强大动力。

　　张军在第三次“联合国与上海合作组织合作”高级别特别会议上说，上合组织自成立之初就将打击恐怖主义、分裂主义和极端主义、维护地区长治久安作为自身首要任务。多年来，成员国积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，为维护地区安全稳定作出了重要贡献。

　　他呼吁继续把反恐作为重点，加强上合组织与联合国在打击“三股势力”、毒品贩运和跨国有组织犯罪方面的合作，共同采取去极端化措施，加强从源头领域防范极端思想的产生和传播，铲除恐怖主义滋生土壤。

　　张军说，加强联合国与上合组织合作，要促进务实合作，大力推进区域合作和互联互通建设。他呼吁继续维护世界贸易组织规则的权威性和有效性，支持开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制，旗帜鲜明地反对保护主义，共同构建开放型世界经济。

　　张军表示，作为上合组织创始成员国，中方愿同其他成员国一道，继续大力支持上合组织加强同联合国合作，弘扬《联合国宪章》宗旨和原则，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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