古特雷斯对美国政府犹太人定居点政策转向表示遗憾

新华社联合国11月19日电（记者尚绪谦）联合国秘书长发言人19日说，秘书长古特雷斯对美国政府的以色列犹太人定居点政策转向表示遗憾，联合国的有关立场没有改变。

美国国务卿蓬佩奥18日表示，美国政府不再视以色列位于约旦河西岸的犹太人定居点“不符合国际法”。针对蓬佩奥这一表态，古特雷斯的发言人迪雅里克在19日的例行记者吹风会上说，联合国仍以安理会有关决议为指引，仍致力于帮助巴勒斯坦人和以色列人在有关决议基础上实现持久和平。

迪雅里克说，安理会第2334号决议认为，以色列的定居点活动公然违反国际法，严重阻碍实现“两国方案”，并阻碍实现公正、持久和全面的和平，这也是秘书长的立场。他说，联合国方面的立场将来也不会改变。

定居点问题是巴以问题症结之一。以色列在1967年第三次中东战争后开始在东耶路撒冷和约旦河西岸地区兴建犹太人定居点。国际社会认为所有的犹太人定居点都属非法，并对中东实现和平构成威胁。

近年来，特朗普政府多次宣布亲以色列的中东政策。此前，特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，搬迁美国驻以色列大使馆至耶路撒冷，承认以色列对戈兰高地拥有主权，关闭了巴解组织驻华盛顿办事处，停止了对联合国巴勒斯坦难民救济机构的资助。

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