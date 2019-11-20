第九届“孔子学院杯”中文歌曲大赛成功举办

新华网圣彼得堡11月20日电（记者鲁金博）第九届“孔子学院杯”中文歌曲大赛圣彼得堡赛区比赛近日成功举办。来自圣彼得堡市近20所大中小学的24名中俄选手参加了本次比赛。中国驻圣彼得堡代总领事张卫观看了比赛。

中国驻圣彼得堡代总领事张卫给中文歌曲大赛获奖参赛选手颁奖。

本次歌曲大赛分为俄罗斯少儿组、俄罗斯青年组及华人组三个部分，参赛曲目共计21首。最终马特维·康特拉丘克凭歌曲《我和我的祖国》获得俄罗斯少儿组一等奖；阿里克谢·吴凭歌曲《国家》获得俄罗斯青年组一等奖；边世尉、武祎凭歌曲《妈妈》获得华人组一等奖。此外，此次大赛还设有优秀指导教师奖、最佳演唱技巧奖、最佳表演奖、最佳男声奖和最佳女声奖。

中国驻圣彼得堡教育领事孙来麟指出，“孔子学院杯”中文歌曲大赛激励了俄罗斯社会汉语学习的热情，为广大汉语学习者提供展示自己的舞台，已经成了中俄人文交流的品牌项目。

圣彼得堡孔子东方语言文化学院独立孔子课堂院长韩丹星说，本项赛事是孔子课堂与当地机构合作、服务社区的重点活动之一。随着“一带一路”倡议的推行，再加上汉语纳入俄罗斯高考外语考试行列，越来越多的俄罗斯人学习汉语，学习优秀的中国文化，更多中俄青年积极投身到两国友好事业中来，努力成为中俄友谊的桥梁。

比赛由中国国家汉办主办，中国驻圣彼得堡总领事馆教育组与圣彼得堡孔子东方语言文化学院共同承办。

参加圣彼得堡中文歌曲大赛的选手和嘉宾合影。

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