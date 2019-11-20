中国综合品牌展览会在多米尼加举行

新华社巴拿马城11月19日电（记者苏津）圣多明各消息：为期4天的2019中国（多米尼加）综合品牌展览会18日在多米尼加首都圣多明各开幕，26家中国企业携最新产品与技术亮相展会。

本次展会由中国国际贸易促进委员会主办，中国国际商会承办，展出面积约2000平方米，设立国家形象展区、品牌企业展区和中多经贸合作展区三个板块。

中国国际商会会展部部长郭英会在开幕式上表示，本届展会是中国贸促会第八次在多米尼加办展。经过中多双方多年来的通力合作，该展会已成为中美洲地区品牌展览会，成为中国和中美洲地区国家经贸合作的重要平台。

中国驻多米尼加大使张润表示，11月是中多“经贸月”，月初多米尼加参加了在上海举办的第二届中国国际进口博览会，现在中国综合品牌展在多米尼加亮相，几天后多米尼加还将作为主宾国参加在深圳举办的首届雪茄博览会。中方愿推动中多互动创新，助力多米尼加实现数字发展、绿色发展和平安发展。

多米尼加外交部长巴尔加斯、多米尼加出口与投资中心主任德莱昂分别在致辞中肯定了多中建交一年多来两国关系发展取得的成果，认为同中国深化经贸往来，有助于多米尼加经济社会发展实现更大进步，也将为多米尼加产品打开更广阔的市场。

展会期间，中国企业将展示基础设施、电子、通讯、机械、公共安全、建筑建材等领域的最新产品与技术。

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