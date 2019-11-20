外交部发言人就美国国会参议院通过“香港人权与民主法案”发表谈话

新华社北京11月20日电 外交部发言人耿爽20日就美国国会参议院通过“香港人权与民主法案”发表谈话。全文如下：

11月19日，美国国会参议院审议通过“香港人权与民主法案”。该法案罔顾事实、混淆是非、违反公理，玩弄双重标准，公然插手香港事务，干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。

5个多月来，香港持续发生的激进暴力犯罪行为，严重危害公众生命和财产安全，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。当前香港面临的根本不是所谓人权和民主问题，而是尽快止暴制乱、维护法制、恢复秩序的问题。中国中央政府将继续坚定支持香港特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子，保护香港居民生命财产安全，维护香港繁荣稳定。

香港回归祖国以来，“一国两制”实践取得举世公认的成功，香港居民享有前所未有的民主权利，依法充分行使各种自由。美国国会有关法案全然无视客观事实，全然无视香港居民的福祉，出于不可告人的政治目的，把香港暴力分子大肆打砸烧、无差别地欺凌和攻击无辜市民、强行霸占校园并围攻青年学生、有组织地袭击警察等违法犯罪行径粉饰为追求“人权”与“民主”，其目的就是要为反中乱港的极端势力和暴力分子撑腰打气，破坏香港的繁荣稳定，以实现他们借香港问题阻碍中国发展的险恶图谋。美方这一恶劣行径不仅损害中方利益，也会损害美国自身在港重要利益。美方任何企图干预中国内政、阻碍中国发展的把戏都不会得逞，到头来只会是枉费心机一场空。

我要再次强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我们正告美方认清形势，悬崖勒马，立即采取措施阻止该案成法，立即停止插手香港事务、干涉中国内政，以免引火烧身、自食苦果。如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决反制，坚定维护国家主权、安全、发展利益。

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