莫拉莱斯质疑“临时政府”总统阿涅斯 不具合法性

玻利维亚已递交辞呈的总统埃沃·莫拉莱斯18日说，反对派推举的“临时政府”领导人珍尼娜·阿涅斯没有合法性，使当前国内形势进一步恶化。

玻利维亚“临时政府”外交部长卡伦·隆加里克说，将寻求国际社会支持，组织公正、透明的选举，消除政局不确定因素。

【非议程序】

莫拉莱斯当天在墨西哥首都墨西哥城接受彭博新闻社采访，对阿涅斯出任“临时总统”表示质疑。他说，占据议会多数席位的执政党“争取社会主义运动”候选人莫妮卡·埃娃·科帕上周当参议院议长，理应出任总统，阿涅斯“没有宪法权力”出任这一职务。

彭博社报道，莫拉莱斯宣布辞任总统后，阿涅斯在一次遭到执政党抵制的参议院会议期间宣布出任参议院议长，继而依据规则就任“临时总统”。就参议院议长一职，执政党与反对派各执一词。

莫拉莱斯认为，阿涅斯没有得到民众普遍认可，对国内示威负有责任，应该就示威者在冲突中死亡接受调查。

美联社报道，莫拉莱斯的支持者与警方15日在示威中发生冲突，9名示威者丧生。执政党方面要求阿涅斯辞职的呼声进一步增大。

【撮合对话】

玻利维亚新闻社18日援引“临时政府”外长隆加里克的话报道，“临时政府”已联系欧洲联盟以及联合国、美洲国家组织等多个国际组织，争取在玻利维亚总统选举以及和平对话方面获得支持。

玻利维亚颇具影响力的天主教会18日宣布，将推动联合国特使等参与的全国对话，议题包括重新举行总统选举以及组建新的选举委员会。

美联社报道，在10月总选选举中败给莫拉莱斯的反对党候选人、前总统卡洛斯·梅萨证实将参与对话。天主教会方面邀请“争取社会主义运动”参与，但未得到回应。

【裂痕加深】

玻利维亚政治纷争不断，正对民众生活构成冲击。多地居民说，示威阻断交通和物流，致使当地出现食品和汽油短缺。

按照反对派的说法，莫拉莱斯的支持者们在行政首都拉巴斯及主要城市圣克鲁斯设置路障，扰乱商业活动。部分民众希望莫拉莱斯采取行动，安抚示威者的情绪，帮助恢复秩序。

路透社报道，经过一个多月发酵，玻利维亚政治危机加深，由围绕总统选举结果的不满扩大至族裔、阶层之间对立。莫拉莱斯辞职没有结束危机，却令国家、社会的内部对立在多年后重新出现。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)