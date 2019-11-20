欧美同学会举办第二届中德科技论坛

11月19日，第二届中德科技论坛在北京开幕。全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长陈竺，德国联邦议院副议长汉斯－彼得·弗里德里希，北京市委常委、统战部部长齐静，北京市人大常委会副主任、北京市欧美同学会会长闫傲霜，德国联邦议会议员、自由民主党外交委员会委员亚历山大·库利茨出席开幕式并致辞。欧美同学会（中国留学人员联谊会）副会长程东红、陈十一，欧美同学会（中国留学人员联谊会）秘书长王丕君，副秘书长程洪明，中科院院士、北京市欧美同学会海外名誉副会长王中林，北京市欧美同学会秘书长王璞，德国联邦经济发展与对外贸易联合总会主席舒曼，德国柏林查理特医科大学中国生命科学理论·历史·伦理研究所所长文书德，德国联邦议会议员罗斯，中德科技园控股有限公司董事总经理、德国工业4．0之父孔瀚宁教授特派代表德费思和中外嘉宾300多人参加开幕式。开幕式由欧美同学会副会长刘利民主持。

开幕式现场

本届论坛由欧美同学会（中国留学人员联谊会）主办，北京市欧美同学会（北京市留学人员联谊会）承办，以“新时代中德科技创新与发展”为主题。

陈竺在致辞中指出，中德之间已经形成了较为完整的政府间科技创新合作框架，两国科技人员往来密切，科研合作平台广、机制活，产业关联日趋紧密，区域合作热情高涨。中德科技创新合作已成为中国开展国际合作的典范，科技创新领域的合作一直是推动两国关系持续向前发展的重要力量。他希望通过本届论坛，深化中德两国在科技领域的了解和交流，形成命运共同体。加强战略沟通，携手应对挑战；加强优势互补，实现互利共赢；加强人才交流，夯实合作根基。陈竺指出，中国愿同包括德国在内的世界各国一道，加强对话交流，有效管控分歧，增进彼此信任，推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界。

陈竺致辞

刘利民主持

汉斯－彼得·弗里德里希表示，德中双方都积极推动合作发展，对双方合作取得的成功表示祝贺。通过这次论坛，中德相关领域人士齐聚一堂，这表明双方对于合作的重视和高度认同。德中双方搭建政府、企业、科技的合作桥梁，打下了稳固坚实的基础。从与中国的合作中，德国也学到了很多。汉斯－彼得·弗里德里希对欧美同学会促成双方多层次合作高度赞赏，表示今后将不断深化在环境保护、人工智能、智能制造等多领域的合作，在“一带一路”倡议下发挥全球化的优势和长处，增进全人类的福祉。

汉斯－彼得·弗里德里希致辞

齐静表示，德国基础研究领先，科技实力雄厚，是公认的创新强国。中国市场规模巨大，产业体系齐全，互联网经济快速发展，在创新方面拥有得天独厚的优势。要大力推进以科技创新为核心的全面创新，努力将北京打造成为世界级的原始创新策源地、新时代深化改革的试验田、引领高质量发展的新高地、全球创新网络的关键枢纽。希望中德两国专家、企业家通过中德科技论坛等平台，汇集众智、增进共识，深化科技创新交流合作，以合作谋共赢、推动两国经济社会健康发展，为全球经济注入新动力。

齐静致辞

闫傲霜表示，北京市欧美同学会自2017年8月成立以来，努力践行留学报国人才库、建言献策智囊团、民间外交生力军的责任与使命，努力为北京发展建设做出自身贡献。通过本届中德科技论坛，北京市欧美同学会努力为中德两国政府、创新创业人才、专家学者之间的科技交流和经验分享搭建平台，发挥留学人员智力密集优势，促进中德两国科技交流、企业合作。

闫傲霜致辞

亚历山大·库利茨在致辞中祝贺欧美同学会举办本届论坛，他指出，欧美同学会是知识和智慧的集大成者，在对外科学、技术交流交往上的作用尤其明显。过去一年里，中德合作进一步加强，为中德两国科技、人文交流贡献了力量，希望在此框架下为未来繁荣搭建更好的友谊桥梁。

亚历山大·库利茨致辞

开幕式后，在中德双方领导和嘉宾的见证下，欧美同学会秘书长王丕君和德国联邦经济发展与对外贸易联合总会主席舒曼签署了欧美同学会（中国留学人员联谊会）与德国联邦经济发展与对外贸易联合总会战略合作备忘录。

签署战略合作备忘录

主旨演讲环节由程东红主持，米歇尔·舒曼，陈十一，迈克·德费思，王中林，文书德，驭势科技（北京）有限公司首席执行官吴甘沙等6位中德专家在主论坛上分别作主旨演讲。

欧美同学会（中国留学人员联谊会）副会长程东红主持主旨演讲环节

米歇尔·舒曼，德国联邦经济发展与对外贸易联合总会主席（BWA）

陈十一，欧美同学会副会长、南方科技大学校长、中国科学院院士

迈克·德费思，中德科技园控股有限公司董事总经理、德国工业4．0之父孔瀚宁教授特派代表

王中林，北京市欧美同学会海外名誉副会长、中国科学院北京纳米能源与系统研究所所长、首席科学家、中国科学院外籍院士、欧洲科学院院士

文书德，柏林查理特医科大学中国生命科学理论·历史·伦理研究所所长

吴甘沙，驭势科技（北京）有限公司首席执行官

当日下午，“未来科技与区域发展”、“当制造走进智能时代”和“创新生物科技面向健康未来”三个分论坛同时召开，每个分论坛分别设置主题演讲和圆桌对话。30余位中德政、商、学、企业界精英和专家共同围绕生物医药健康、未来科技、智能制造等话题进行对话交流、经验分享和项目对接。

据了解，为搭建可持续的中德两国科技与文化交流合作新平台，欧美同学会2018年10月在德国柏林举办了首届中德科技论坛，该论坛旨在构建政府、科技界、企业界研讨平台，促进中德在科技、经贸、文化领域广泛合作与交流。

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