第五届郭沫若中国历史学奖在京颁奖

人民网讯 11月20日，第五届郭沫若中国历史学奖颁奖仪式在北京举行。郭沫若中国历史学奖由中国社会科学院颁发，为部委级学术成果奖项，是目前中国历史学界的权威荣誉奖项。

郭沫若中国历史学奖的设立，不仅是为了纪念一代史学宗师，更重要的是旨在鼓励广大史学工作者继承和发展老一辈马克思主义史学家开创的中国史学研究事业，鼓励产生更多的史学精品和史学大家，为研究、弘扬中国历史文化遗产服务。

郭沫若中国历史学奖授予在中国历史（下限到1949年中华人民共和国成立）学，包括通史、断代史、专史（含科技史），考古学、古文字学和古人类学等研究领域，由中国籍学者完成并公开出版的优秀学术著作，同时向该著作的出版社和责任编辑颁发奖励证书。

郭沫若中国历史学奖于1998年7月经中国社会科学院批准设立。历届评奖委员会均由来自中国社会科学院、中国科学院、中央文献研究室和著名高校在相关学术领域有名望的专家学者组成，前四届评奖办公室设在郭沫若纪念馆，第五届设在中国社会科学院古代史研究所（原历史研究所）。至今，已经顺利举办五届，共有147部史学专著获奖。

第五届评奖委员会由来自中国社会科学院、中国科学院、中央文献研究室、北京大学、清华大学、中国人民大学等全国部分高校的21位著名专家学者组成。评奖对象为2011年1月至2017年12月出版的中国历史（下限到1949年中华人民共和国成立）研究领域，包括通史、断代史、专史（含科技史）、考古学、古文字学和古人类学方面的优秀专著和工具书。

经过个人申报、评奖委员会三轮评选、公示，清华大学李学勤主编的《清华大学藏战国竹简（壹-柒）》等42部学术成果获奖。其中一等奖1部、二等奖6部、三等奖12部和提名奖23部。

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