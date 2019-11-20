瑞典检方宣布停止对阿桑奇强奸罪指控的调查

新华社斯德哥尔摩11月19日电（记者付一鸣）瑞典检方19日宣布，决定停止对“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇强奸罪指控的调查。

瑞典检方当天在一份新闻公报中援引瑞典检察署副署长埃娃-玛丽·佩尔松的话说，尽管受害方提供了详尽的陈述内容，但随着时间的推移，证据已被削弱到不再有任何理由继续调查的程度。

阿桑奇2006年创建“维基揭秘”网站。2010年，这家网站公布了大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象遭到巨大打击，引起轰动和争议。

2010年11月，瑞典检方指控阿桑奇当年8月在瑞典逗留期间涉嫌强奸。身在英国的阿桑奇被英国警方逮捕后否认所有指控。英国最高法院裁定可将他引渡至瑞典。2012年6月，阿桑奇在保释期间进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。2017年5月，由于认为“在可预见的未来”无法引渡阿桑奇，瑞典检方宣布撤销对其强奸罪指控的调查。

今年4月11日，在厄瓜多尔宣布撤销给予阿桑奇的庇护后，英国警方宣布阿桑奇在厄瓜多尔驻英国大使馆被捕。5月1日，阿桑奇在英国被判入狱50周，罪名是他7年前违反保释条例进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。5月13日，瑞典检方宣布重启两年前撤销的对阿桑奇强奸罪指控的调查。

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