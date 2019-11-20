科威特埃米尔解职两名内阁大臣 涉及挪用军费丑闻

科威特埃米尔（国家元首）谢赫萨巴赫·艾哈迈德·萨巴赫18日解除两名内阁大臣的职务，原因涉及一桩涉嫌挪用军费丑闻。

【解除职务】

科威特通讯社18日报道，埃米尔当天解职他的儿子、国防大臣谢赫纳赛尔·萨巴赫·萨巴赫和内政大臣谢赫哈立德·贾拉·萨巴赫。

科威特内阁14日集体辞职。原首相谢赫贾比尔·穆巴拉克·哈马德·萨巴赫任看守首相。

埃米尔18日要求贾比尔再次出任首相并重新组建内阁，贾比尔以近期针对他的舆论攻击为由拒绝。

自2011年出任首相以来，贾比尔多次带领内阁辞职，后续又多次由埃米尔重新任命为首相。

科威特内阁和国民议会长期关系紧张，议员质询内阁大臣，常常促使内阁集体辞职，令质询动议自动失效。

【矛盾公开】

科威特通讯社报道，多名内阁成员遭到国民议会质询，其中一名大臣日前辞职，议会12日针对哈立德发起不信任投票动议，指认他滥用权力。这些构成这次内阁辞职的起因。

路透社报道，统治科威特的萨巴赫家族高级成员长期不和，纳赛尔和哈立德围绕一项涉嫌挪用军费的指控各执一词。相关问题近两天在社交媒体广为传播，令矛盾公开化。

哈立德先前出任国防大臣，后由纳赛尔继任。纳赛尔16日发表声明，说他发现哈立德出任国防大臣期间，大约2.4亿科威特第纳尔（约合7.9亿美元）军费处置失当，内阁辞职是因为不愿处理上述问题。

纳赛尔说，国防部正在寻求检察部门调查哈立德和另外5名国防部高级官员。

【承诺调查】

现年90岁的埃米尔18日发表电视讲话：“我们致力于保护公共财产。任何挥霍公共资金的人一旦罪名成立，都不能逃脱法律制裁。任何腐败的个人都不会受到保护，我将持续跟进事态进展。”

他呼吁国民信任司法系统，不要在案件审理期间在媒体讨论案情。

科威特司法部说，将对这一案件作闭门审理，涉及案件的信息不应由传统或社交媒体传播。

路透社报道，埃米尔需要物色其他首相人选；新政府组建后，作为美国的盟友，科威特会延续原有石油政策和外交政策。（郭倩）（新华社专特稿）

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