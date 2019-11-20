美韩第三轮军费分摊谈判破裂 美军要价高分歧严重

美国与韩国就第11份驻韩美军费用分摊协定的第三轮谈判18日在韩国启动，19日因双方分歧严重而破裂。

韩联社报道，继前一天会议后，韩方首席代表宋恩博和美方首席代表詹姆斯·德哈特19日10时继续举行闭门会议，原定持续至17时。然而，美方代表1个小时后匆忙离场，表明第三轮谈判破裂。

德哈特随后向媒体证实，韩方“报价”与美方“要价”之间差距太大，“所以我们缩短谈判时间，以便韩方有更多时间重新考虑”，希望韩方能够在下一轮谈判中重新报价。

宋恩博19日告诉媒体记者，韩美双方分歧严重，“韩方将继续耐心地寻求达成新协定”。

美国自1953年以来在韩国派驻军队，现有大约2.85万人。双方1991年至今先后签署10份美军费用分摊协定。第10份协定今年3月签订，将在12月31日到期。围绕第11份协定经过3轮谈判仍无成果，预期双方将尽快投入第四轮谈判。

多家媒体先前报道，美方要求韩方每年承担将近50亿美元费用，是今年的5倍多，让韩方难以接受。依据第10份协定，韩方2019年分摊1.04万亿韩元（约合8.94亿美元），比上一年增加8.2%。

韩国多个民间团体18日在首都首尔街头举行集会，抗议美方施压韩方提高军费分摊比例，“敲诈（韩国）纳税人的钱”。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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