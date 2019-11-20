渝医援外日记①|周勤：17年两次援巴新 一声"Dr.Qin" 胜过千万言

编者按：

“中国医疗队16年如一日为巴新民众提供人道主义医疗服务。”国家主席习近平2018年11月对巴布亚新几内亚进行首次国事访问时这样说道。

这支中国医疗队，正是来自重庆。自2002年以来，受国家委托，重庆市独立承担了中国援巴新医疗队派遣任务。

正值习近平访问巴新一周年，重庆市向巴新派遣第十批医疗队，中国医疗队向南太地区卫生交流合作进入第十个周期之际，华龙网-新重庆客户端联合巴布亚新几内亚主流媒体《信使邮报》推出《渝医援外日记》特别报道。

医疗队有哪些故事？来，看他们的援外日记。

在巴新期间，周勤（右二）和外国医生在一起。 受访者供图 华龙网-新重庆客户端 发

华龙网-新重庆客户端11月18日12时讯（首席记者 黄宇）“虽然已从巴布亚新几内亚回国多年，但我现在的工作还是跟援外息息相关。”11月初，重医附一院妇产科，周勤医生告诉华龙网-新重庆客户端记者。

近年来，重医附一院先后接收了多名来自巴巴多斯、巴布亚新几内亚的医生到该院进修学习。作为两次赴巴新提供医疗援助的妇产科医生，周勤自然成为带教导师之一。

2002年，重庆市受原国家卫生部委托，向巴新派出第一支医疗队。这支我国派往南太地区的首支中国医疗队，由周勤和另外9人组成。

初到巴新，周勤等人被分别安排在莫尔斯比港总医院的各科室。彼时，医院各重要科室骨干均由其他国家的医疗队医生担任，初来乍到的中国医生，并不被看好，部分科室甚至难以接近临床。

周勤第一次走进妇产科时，就被眼前的情景惊呆：因该国鼓励生育，分娩率非常高。该科室助产床共有24张，但仍满足不了需求。有的产妇坐着就将小孩生下来，有的甚至走在路上就生下小孩。妇产科也因此成为全院最繁忙的部门，很多医生都不得不连轴转。

在巴新期间，周勤与当地母亲交流。 受访者供图 华龙网-新重庆客户端 发

周勤加入之初，科室主任并不愿给她安排工作，随着双方了解的深入，才尝试让她在一名澳大利亚医生陪同下，做了一个极其常见的剖腹产手术。

凭借出色的技术，周勤很顺利就完成了手术，其创面之小、流血之少、速度之快，让同行刮目相看，也征服了患者。

随着手术增多，科室主任也放下之前的“傲慢”态度，让她挑起了整个科室的大梁。巴新当地媒体对她进行了大篇幅报道，称她为“有神奇之手的爱心天使”。

“当他们都亲切地叫‘Dr.Qin’的时候，我感到很自豪！”周勤回忆。

2013年，周勤作为第六批医疗队队长，第二次赴巴新。在这里，除了疟疾、登革热等传染病，HIV（艾滋病）感染率也非常高。

“当时，我们几乎每天都能碰见HIV携带者前来问诊，”周勤说，“但作为医生，我们不能挑选病人，都必须一视同仁地去帮助他们。”

如今，周勤回到重医附一院，继续在岗位上带教外国进修医生。 华龙网-新重庆客户端 记者 李裕锟 摄

但这一天的经历，至今依然让她心有余悸。

2013年11月6日，周勤在手术中发生意外。一滴HIV携带者的血在手术中溅进她的眼睛。

“那天我有3台手术。第一台手术很顺利。第二台手术时，因助理疏忽，病人的一滴血溅到了我的眼睛里。”谨慎起见，在征求病人的同意后，医院为该患者做了血液检验。

几天后，报告结果出来，拿到手上时，周勤感觉整个世界都塌了。“HIV POSITIVE（阳性）。”周勤说，“这意味着，我有3‰的几率感染HIV。”

在综合各方专家建议后，周勤决定接受阻断治疗。接下来的一个月，她不仅要天天服药，还要定期检查身体状况。阻断药物有严重的副作用，没吃几天，周勤就出现了精神恍惚、手指麻木，肌肉酸痛抽搐等症状，但她依然坚持在岗位上，为巴新提供医疗援助工作。

一个月后，周勤进行了HIV检测。结果显示她未感染HIV病毒。为最终确诊，周勤仍需在停药一年内进行多次阶段性复查。

2014年初，周勤回国接受复查。此时，她才将事情告诉丈夫。

“尽管这么多年过去了，但时间没有改变我对巴新的情感，”周勤说，“一次援外行，终身援外情，能为中国的援外事业尽自己的一份力量，我感到非常自豪！”

(责编：燕勐、杨牧)