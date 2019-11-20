原标题：联合国对美国否认犹太人定居点违法表示遗憾

中新社联合国11月19日电 联合国秘书长发言人迪雅里克19日称，联合国对美国日前不再认为以色列在约旦河西岸修建犹太人定居点违反国际法的言论表示“非常遗憾”。

美国国务卿蓬佩奥18日称，基于约旦河西岸定居点的特殊情况、历史和现实因素，美国不再认为定居点违反国际法。迪雅里克19日在纽约联合国总部的记者会上说，以色列修建定居点的行为有违国际法是联合国在这一问题的一贯立场，联合国对美国此举表示遗憾。

联合国安理会2016年通过第2334号决议，认定以色列在1967年以来被占领的巴勒斯坦领土包括东耶路撒冷设立定居点没有任何法律效力，该行为公然违反国际法，严重阻碍“两国方案”实施，并阻碍实现公正、持久和全面的和平。决议要求以色列“立即完全停止一切定居点活动”。

联合国被占巴勒斯坦领土人权状况特别报告员林克(Michael Lynk)19日也发表声明，指美国此举严重破坏国际共识，只会让以色列的永久占领更加根深蒂固。他指出，以色列没收巴勒斯坦人房屋和土地建立定居点，非法使用巴勒斯坦的自然资源，是导致当地人权问题的主要原因。他批评蓬佩奥的表态是美国继认可以色列非法兼并叙利亚戈兰高地、将美国驻以大使馆迁往耶路撒冷之后，又一破坏国际秩序和规则的行为。

根据联合国方面的统计，目前东耶路撒冷和约旦河西岸的被占领土上共有大约240个以色列定居点和约65万定居者。国际社会普遍认为定居点违反国际法，反对将其合法化。(完)

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