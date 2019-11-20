讲述亲历故事  见证辉煌历程（风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就 ）

图为赫尔加松在演奏中国乐曲《东方红》。

本报记者 黄云迪摄

图为安德烈·卡拉菲利波维奇在欣赏中国朋友赠送的书法作品。

本报记者 叶 琦摄

图为泰瑞来（左二）在与同事们交流。

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图为伊万—瓦西里·阿布鲁丹在中方主办的国际生物经济大会上发言。

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中国是雪中送炭的好朋友

（冰岛）赫尔加松

我希望帮助冰岛人认识一个真实全面的中国。中国经济社会快速发展的同时，人文关怀也在不断提升。公共场所对残障人士的配套保障服务越来越完善。我特别欣赏中国在保护环境、应对气候变化问题上的决心和努力。中国已成为我人生中不可割舍的一部分

我出生时被诊断出眼疾，收音机是我从小了解和认识外部世界的重要方式。10岁时，我听到电台正在播放时任冰中文化交流协会（以下简称冰中文协）主席雅各布·本尼迪克特松介绍中国音乐的节目。就在那时，中国音乐在我心里播下了一粒种子。

一天，我像往常一样守在收音机前。突然，一首动听的乐曲响起，我深深为旋律所震撼，灵魂仿佛与之共振。后来从朋友处得知，这是中国乐曲《东方红》。从那之后，我迷上了中国。

1972年，我进入冰岛大学，主修冰岛语、文学和历史，辅修挪威语和心理学。毕业后的第二年，冰岛一座火山突然爆发，我的家乡西人岛受灾严重。中国率先为冰岛提供了慷慨援助。中国是雪中送炭的好朋友。我对这个相隔万里的遥远国度产生了莫大好感，也在心中暗下决心，希望推动冰中文化交流。

我找到本尼迪克特松，表示希望加入冰中文协。当时，协会并不很活跃。我开始与中国国际广播电台和中国国际书店（现为中国国际图书贸易总公司）联系，向冰岛引进中国的唱片和报纸杂志。1976年，在总人口不过25万的冰岛，中国报纸杂志的订阅量达到600多户。冰岛国家广播电台开始邀请我担任兼职编辑，在电台播放中国音乐，还介绍中国历史文化。这个栏目成为我在冰岛推广中国文化的窗口，也成为很多冰岛人认识中国的起点。

1975年，受中国人民对外友好协会邀请，我和冰中文协的同事赴华访问。终于来到魂牵梦萦的中国，我激动了许久。1977年，我当选为冰中文协主席。此后，我多次邀请中国文艺团体到冰岛演出，组织文化研讨会等，也数次带团赴华交流。我希望帮助冰岛人认识一个真实全面的中国。

我最近一次前往中国是在2016年。在上海参观盲童学校时，一名老清洁工人兴奋地和我打招呼说：“你好啊！你可能不记得我了，但是我记得你！20多年前你就曾来我们学校参观，和老师同学们交流！” 他的问候让我感慨不已。人与人之间的交往，很多细节总是令人感动。

70年来，新中国从一个积贫积弱的国家，发展成为当今世界上最具影响力的国家之一。尽管我无法看到一座座摩天大楼和高速立交桥，但是在无数次访华过程中，我能非常清晰地听出马路上正在发生的惊喜变化。中国经济社会快速发展的同时，人文关怀也在不断提升。公共场所对残障人士的配套保障服务越来越完善。

推动冰中友好往来需要更多年轻人参与。我十分高兴有更多年轻人加入冰中文协，继续这项伟大的事业。我日常关注最多的依旧是与中国相关的新闻。我特别欣赏中国在保护环境、应对气候变化问题上的决心和努力。

中国已成为我人生中不可割舍的一部分。今年是新中国成立70周年，祝福中国繁荣昌盛，冰中友谊地久天长。

（作者为中国“人民友好使者”、冰中文化交流协会前主席，本报记者黄云迪采访整理）

创造一个又一个伟大奇迹

（克罗地亚）安德烈·卡拉菲利波维奇

中国的发展充分证明，中国共产党是一个充满生命力的伟大政党。正是走中国特色社会主义道路，让中国实现飞速发展和繁荣富强。如今，无论是经济总量、科技创新能力还是基础建设水平，中国都位居世界前列，并在国际事务上发挥着愈发重要的作用

我的母亲曾经参加过世界反法西斯战争。在我小时候，她常常给我讲历史故事。每每谈到中国，她总是坚定地告诉我：那是一个伟大的国家。母亲还给我买过一本介绍孔子和老子的书。这本书介绍了这两位古代中国哲人的思想，为我打开了了解中国的一扇窗。

我今年76岁，大半辈子都和中国紧紧联系在一起。1974年，我第一次去中国。45年间，我见证了中国一步一个脚印的进步。与上世纪70年代相比，如今的中国发生了翻天覆地的巨变。当年的北京机场很小。如今，除了现代便捷的首都国际机场，作为超大型国际航空综合交通枢纽的大兴国际机场也已经投入使用。上海黄浦江畔的楼群鳞次栉比，繁华时尚。我想，正是中国人民的积极上进、努力拼搏铸就了中国今日的辉煌。

民心相通是克中友谊的重要基础。克中友好协会一直积极推动两国友谊走向更美好的未来。在大家的共同努力下，萨格勒布和上海、里耶卡和青岛、瓦拉日丁和武汉成为友好城市。在克罗地亚，我们以画展、音乐展等方式，积极创造各种机会向克罗地亚人民展示多姿多彩的中国。越来越多的克罗地亚民众了解并喜欢上了中国。

我们创办的《人民外交之声》杂志，介绍了很多关于中国和中国人民的故事。每一期杂志我们都会寄给国家议会的议员和各个城市的市长。在我看来，友谊恰似一朵鲜花，需要双方不断浇灌。让我们共同努力，让克中世代友谊之花更加绚烂。

无论对中国还是世界来说，新中国成立70周年都是一件非常重要的大事。中国的发展充分证明，中国共产党是一个充满生命力的伟大政党。在中国共产党的领导下，中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程。正是走中国特色社会主义道路，让中国实现飞速发展和繁荣富强。如今，无论是经济总量、科技创新能力还是基础设施建设水平，中国都位居世界前列，并在国际事务上发挥着愈发重要的作用。

我祝福中国。我也坚信，未来在中国共产党的领导下，中国必将继续欣欣向荣、蓬勃发展，创造一个又一个伟大奇迹。

（作者为中国“人民友好使者”、克罗地亚对外友好协会秘书长、克中友好协会主席，本报记者叶琦采访整理）

中国经济发展为外企提供了巨大机遇

（德国）泰瑞来

我们见证了中国经济迅速发展、工业体系完善、科技创新和人民生活质量的显著提升。创新驱动的产业升级将进一步促进中国新技术和制造业的发展，有助于中国经济从高速增长逐步迈向高质量发展。进博会给世界各国和地区提供了新的机遇，促进了自由贸易和世界经济的共同繁荣

在过去70年中，中国经历了前所未有、令人瞩目的变化。上世纪80年代末，当我第一次来到中国时，拥有私家车的普通民众十分少见。如今，中国已成为全球最大的汽车市场，私家车走入千家万户。为了经济社会可持续发展，中国一直积极推动新能源汽车、自动驾驶和智慧交通的发展。我相信，中国的交通行业未来将迎来更多新变化。

城镇化深刻地改变着中国社会。不管是在大都市或是在三四线城市，都能看到越来越多的高楼大厦和现代化社区。高铁大大缩短了城市之间的距离，公共交通网络让日常出行非常便捷，数字化正改变着人们的消费习惯。中国人已经习惯出门不带钱包，人们几乎可以通过手机支付完成日常消费。

博世集团很早就认识到中国市场的重要性。早在100多年前，我们就在上海设立了中国首家销售办事处，出售磁电机点火系统。1978年中国改革开放后，博世积极与中国企业开展经济和技术合作，并在多个城市投资设厂，实现本土采购、本土生产。如今，中国成为我们最大的海外市场，拥有除德国以外数量最多的员工。2018年，中国市场为博世集团贡献了18%的销售额。中国经济发展为外企提供了巨大机遇。

我们见证了中国经济迅速发展、工业体系完善、科技创新和人民生活质量的显著提升。中国是世界第一制造大国。创新驱动的产业升级将进一步促进中国新技术和制造业的发展，有助于中国经济从高速增长逐步迈向高质量发展。如今，中国是互联网基础设施发展、大数据处理和分析的全球领先者，用户规模巨大。

中国不仅是我们重要的生产基地，也是核心创新枢纽之一。在中国，我们拥有27个技术中心和7500多名研发人员。我们着力投资创新领域、培养本土人才，不断提升本地的研发和制造能力，以便更好地为中国客户提供产品和服务。2018年，中国举办了首届中国国际进口博览会，这是世界上第一个以进口为主题的国家级博览会。进博会给世界各国和地区提供了新的机遇，促进了自由贸易和世界经济的共同繁荣。我们很荣幸参会，展示了企业在智慧交通、智能家居和互联网工业领域的创新解决方案。我们非常珍惜这样的机会。在今年第二届进博会上，我们也积极与世界各国企业交流，致力于为当地市场开发更多创新产品。

（作者为博世集团董事会成员、亚太区业务负责人，本报记者敬宜书面采访整理）

中国的生态治理成效显著

（罗马尼亚）伊万—瓦西里·阿布鲁丹

中国在保持经济快速稳定增长的同时，实现森林面积与森林蓄积量持续“双增长”，这样的成就令人惊喜。在过去70年里，中国保持了自己的发展节奏。中国政府既能提出长远规划，又能落实完成当下最紧迫的任务。中国的发展经验可以为许多国家提供借鉴

罗马尼亚是最早与中国建交的国家之一。几十年来，两国始终保持友好往来。中国的发展日新月异，让很多没有去过中国的罗马尼亚人难以想象。

2009年，我作为罗马尼亚布拉索夫特兰西瓦尼亚大学林学院院长，访问了中国一些高校、科研机构和实验林场。首次中国之旅，不仅为我打开了学术研究的新大门，也让我充分认识到罗马尼亚与中国在林业等领域合作的广阔前景。此后，我每年至少会去中国两次，参加罗中林业合作和汉语教学等交流活动。

中国的生态治理成效显著，在森林修复、植树造林等方面的进步尤其令人赞叹。通过开展大规模绿化工程，中国的森林覆盖面积在过去几十年里增加了近1倍，森林覆盖率提高了约10%。最近10多年，中国年均人工造林面积达1亿亩左右，人工林面积位居全球第一。在中国这样的人口大国，既要满足人民的粮食需求，保证耕地面积，又要有效治理沙漠化和水土流失，很不容易。在全球森林资源总体下降的大背景下，中国在保持经济快速稳定增长的同时，实现森林面积与森林蓄积量持续“双增长”，这样的成就令人惊喜。

几十年来，中国生态林业发展很快。除了植树造林、对抗荒漠化之外，中国在树木育种和遗传学等高精尖领域的进步更是让人印象深刻。中国将继续推动国内林业产业发展，逐步将其森林资源提高至世界水平。不仅如此，中国还付出了巨大努力以保护生物多样性。我认为，中国将在加强环境保护和生物多样性保护方面继续发挥引领作用。

从中国林业实现的巨大成就中可以窥见新中国发展的秘诀。在过去70年里，中国保持了自己的发展节奏。中国政府既能提出长远规划，又能落实完成当下最紧迫的任务。聚木成林、积跬步以至千里，中国的发展经验可以为许多国家提供借鉴。

罗马尼亚是中国在中东欧的重要合作伙伴。就林业而言，罗马尼亚的森林资源、林业产权制度改革、林业教学研究、林产品贸易在中东欧国家中具有重要地位。中国在可持续森林管理、植树造林、树木育种等领域有独特的经验。加强罗中两国林业科技合作，不仅可以实现两国林业领域的优势互补，也是推动共建“一带一路”、加强中东欧国家与中国林业合作的重要组成部分。近年来，我也积极为中东欧16国与中国“16+1合作”框架下的林业合作献言献策，为双方加强林业科研教育合作牵线搭桥。

布拉索夫特兰西瓦尼亚大学孔子学院已成为我校对外交往的一个重要平台，越来越多的罗马尼亚民众在这里学习汉语、了解中国及中国文化。很多人成为促进罗中关系的友好使者。2017年，布拉索夫特兰西瓦尼亚大学与中国林业科学院共同培养了第一位在罗马尼亚拿到林业学博士学位的中国学生。我相信，未来两国会有更多优秀人才相互交流、增进了解。

新中国的发展繁荣是世界历史中最重要的章节之一。我非常荣幸能够将自己的事业与中国联系在一起，亲眼见证并亲身参与到中国发展中。

（作者为中国政府友谊奖获得者、罗马尼亚布拉索夫特兰西瓦尼亚大学校长，本报记者于洋采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)