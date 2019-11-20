在班派职业技术学院，当地学员正在教室里模拟驾驶火车。

本报记者 孙广勇摄

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随着中泰铁路合作项目的推进，泰国对既懂铁路技术又懂汉语的人才需求大增。为了顺应这一趋势，泰国孔敬大学孔子学院自2016年开始开办“中泰高铁汉语培训项目”，为泰国培养了100多名铁路技术人才，促进了中泰职业培训领域的交流合作，成为“汉语+职业技术”人才培养模式的典范。

泰国小伙子阿提坦坐在高铁模拟系统前，申请指令、启动控制系统，“列车”缓慢驶出车库，进入自动驾驶状态，沿着轨道平稳前进。他轻推操纵杆，开始加速，很快达到每小时80公里，驶过市区、穿过隧道、慢慢进入车站，阿提坦不时观察车窗，把车稳稳地停在标线上。

这是记者日前在泰国东北部孔敬府班派职业技术学院看到的一幕，作为泰国第一家开设轨道交通专业的职业技术学院，学院与孔敬大学孔子学院、中国武汉铁路职业技术学院联合培养了泰国首批高铁技术人才。

“把这里建成泰国铁路职业培训的基地”

“我们刚开始学习模拟驾驶火车，目前还没有觉得特别难，因为在中国培训时都训练过，”阿提坦自信地对记者说。

随着中泰铁路合作项目的推进，泰国对既懂铁路技术又懂汉语的人才需求大增。2014年，中泰两国启动了铁路相关领域的教育培训合作项目。泰国孔敬大学孔子学院发挥自身优势，推出“中泰高铁汉语培训项目”，为泰国高铁工程培养人才。

2017年底，引进中国技术的泰国首条高铁线路——曼谷至呵叻高铁开工，它是正在建设中的中泰铁路的一部分，建成后将形成连接两国的陆路大通道。同一年，来自泰国东北部呵叻府的阿提坦和其他学员从各自家乡出发，参加“中泰高铁汉语培训项目”，学习汉语和高铁相关技术。

阿提坦和同伴们先接受孔敬大学孔子学院的汉语培训，接着去中国学习几个月汉语，然后进入相关职业院校学习高铁专业知识。孔敬大学孔子学院中方院长胡琳说，自2016年开始“中泰高铁汉语培训项目”已连续举办四届，为泰国社会培养了100多名铁路技术人才，促进了中泰职业培训领域的合作，成为“汉语+职业技术”人才培养模式的典范。

通过学习，当地学员可获得两国都认可的学历证书。中方提供的培训和设备，使班派职业技术学院的硬件在泰国职业学校中处于领先水平。“政府官员和其他职业教育学院人员纷纷来这里参观。未来我们还要把这里建成泰国铁路职业培训的基地。”班派职业技术学院院长占雅说。

“为未来中泰铁路建设提供人才保障”

“很稳，感觉不到火车在动，但其实速度很快，”20岁的塔纳帕和同学们在武汉学习时，第一次乘坐了中国高铁，回到泰国后经常想起乘坐高铁的感觉，“泰国火车每小时才跑50公里，和高铁差远了，盼望泰国早日能够有像中国一样的高铁，让泰国更快地发展起来。”

与塔纳帕一样，曾去中国学习高铁技术的威猜开启了新的人生篇章。这个泰东北农村走出来的小伙子，因为参加中泰高铁项目学习第一次走出国门。威猜对记者说：“盼望早日实现我们的高铁梦。我期待在未来做一名高铁司机，为泰国的高铁事业贡献自己的智慧和力量。”

“班派职业技术学院与中方合作后，才有了系统、规范的铁路课程设置，专业科目从6个扩大到30多个，覆盖轨道交通运输各个方面。学院不仅是泰国轨道交通技术培训的基地，还成为泰国轨道交通职业教育的先行者。”占雅自豪地说，“我们将为未来中泰铁路建设提供人才保障”。

“期待进一步拓宽与中国伙伴的合作”

泰国正在大力发展轨道交通，除了建设中的曼谷至呵叻高铁，曼谷的轻轨和地铁相继开通多条延长线，连接三大机场的高铁项目已经完成招标。泰国交通部交通运输政策规划办公室副主任查亚坦表示，泰国目前使用铁路的物流仅占总体的1.4%左右。泰国已制定交通运输系统20年发展战略规划草案，计划尽快修建更多复线铁路和联合运输点，以提高铁路运输在物流中的比例并降低运输成本。

目前，中泰在互联互通领域的重点项目正加速推进。泰国总理巴育表示，中泰铁路在促进基础设施互联互通和发展方面具有重要战略意义。除了能够促进经济增长，还将在推进中国—东盟互联互通方面发挥重要作用。他强调，“泰国非常支持‘一带一路’，共建‘一带一路’为泰国自身发展和泰中合作带来了巨大收益，期待进一步拓宽与中国伙伴的合作。”

随着“泰国4.0”政策、东部经济走廊计划与“一带一路”倡议的深入对接，更多的泰国职业技术学院期待加强与中方的合作。中国的相关职业学校在高铁轨道交通、人工智能、机电一体化等具备先进产能和技术的领域与泰国相关院校正开展深度合作，共享先进标准、共享优质课程和教材、共享优秀师资和设备，实施本土化专业学历教育和职业培训。

当地官员汕迪表示，“这些项目顺应了泰中两国联合培养专业技术人才的需求，得到两国政府的大力支持，十分感谢孔子学院和中国院校为泰国高铁技术人才培养提供的支持，这将帮助更多的泰国年轻人早日成才”。

（本报泰国孔敬电）

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)