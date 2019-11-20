敦促美方停止插手香港事务

新华社北京11月19日电 （记者朱超）外交部发言人耿爽19日驳斥美国国务卿蓬佩奥有关香港局势的相关言论，敦促美方切实尊重中国主权，停止插手香港事务，停止干涉中国内政。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务卿蓬佩奥18日在媒体吹风会上称美对香港政治动乱和暴力加剧表示严重关切。香港特区政府对稳定香港局势负有首要责任，任何一方的暴力行为都不可接受。中方须遵守《中英联合声明》中对香港人民自由的承诺。中方对此有何评论？

耿爽说，近期香港暴力违法分子的破坏活动和罪恶行径不断升级，严重危害公众生命和财产安全，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线，将香港推到了极为危险的境地。止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。中国中央政府将继续坚定支持特区行政长官带领香港特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。

他表示，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。美方近来多次就涉港问题发声，看似公允，实则暴露出企图插手香港问题的别有用心和对暴力犯罪行为的双重标准。把香港警方正常执法、止暴制乱的努力与激进势力的极端暴力违法行为相提并论、混为一谈，本身就是对法治和人权的亵渎。随着1997年香港回归中国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。

“我们敦促美方切实尊重中国主权，停止发表不负责任的言论，停止变相纵容暴力违法行为，停止插手香港事务，停止干涉中国内政。”他说。

“我要再次强调，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻‘一国两制’方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。”耿爽说。

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 04 版）

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