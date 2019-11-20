中国新疆文化交流团访问卡塔尔

据新华社多哈11月18日电 （记者杨元勇）中国新疆文化交流团17日至18日访问卡塔尔，与卡塔尔各界代表进行交流，介绍新疆维护稳定、经济发展、民生改善、民族团结、宗教和谐，以及反恐、去极端化斗争等方面取得的显著成效。

访问卡塔尔期间，交流团先后与哈马德大学伊斯兰研究院的教师、半岛研究中心的专家学者、卡塔尔媒体记者举行座谈，就新疆的反恐和去极端化形势、民族宗教政策、职业技能教育培训工作等展开广泛交流。

交流团在座谈中表示，从上世纪90年代至2016年，境内外“三股势力”在新疆策划并组织实施了数千起暴恐案（事）件，给各族人民生命财产安全带来极大危害。近年来，新疆采取了一系列强有力措施，坚决打击恐怖主义，深入开展去极端化工作，实现了社会大局持续稳定，各族群众的获得感幸福感安全感持续增强，特别是新疆近3年未发生一起暴恐案（事）件，充分证明新疆反恐、去极端化的做法是完全正确的。

交流团还详细介绍了新疆开展职业技能教育培训工作的有关情况，强调新疆通过依法设立职业技能教育培训中心，教育挽救有轻微违法或犯罪行为的人，避免其成为恐怖主义、极端主义的牺牲品，努力将恐怖活动消灭在未发之前，有效消除了极端主义滋生蔓延的土壤，不仅实现了新疆的社会稳定，也有力地保障了地区安全。这一做法完全符合中国宪法和法律精神，符合国际社会反恐、去极端化的原则，符合世界各国人民的根本利益。

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 03 版）

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