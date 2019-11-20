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“中国的快速发展令人赞叹”

本报驻越南记者  刘  刚

2019年11月20日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　“我终于学会乒乓球的发球了！”11月16日，在2019越南国际体育用品博览会上，在金华市迪科斯运动用品有限公司展台前，河内体育用品公司销售顾问严氏秋在乒乓球练习工具的帮助下，完成了一个个连贯的发球动作。

　　11月14日至16日，2019越南国际体育用品博览会在越南河内国际展览中心举行。来自中国、荷兰、韩国、日本等国家和地区的众多知名企业参加了本次博览会。有90余家中国企业参展，重点推介运动服装、健身器械、户外运动用品等。

　　严氏秋在接受本报记者采访时表示：“中国的快速发展令人赞叹。我在展会上看到了很多知名中国品牌，这正成为我们感知中国发展的新名片。”

　　展会期间，中国国家体育总局经济司副司长杨雪鸫介绍说，目前，中国逐步形成了国家推动、部门协同、地方落实的体育产业政策环境，推动了全社会关注体育产业、参与体育产业、投资体育产业的热潮，促进了体育产业在规模上快速增长、结构上全面优化，催生了一大批体育企业、社团组织、品牌赛事以及体育小镇、体育城市等。

　　正在智能网球拍、羽毛球拍展台前体验的范氏垂容对本报记者说：“越中进行体育赛事和体育产业交流，为两国热爱体育运动的民众提供了接触、交流、沟通的宝贵机会，是非常有意义的民心工程。”

　　越南是“一带一路”建设的重要节点。近年来，中越两国有关部门共同举办了丰富多彩的文化和体育交流活动。展会期间，来自福建厦门和晋江的企业围绕相关领域的新理念、新潮流等进行推介交流。福建省进出口商会副秘书长林若晨对本报记者说：“我们正通过推介、播放形象片等形式，帮助越来越多的外国朋友深入了解‘一带一路’。”

　　（本报河内电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年11月20日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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