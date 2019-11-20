打造共建一带一路的示范工程

在孟加拉国卡纳普里河底隧道施工现场，中国首次出口的大直径泥水平衡式盾构机正在作业。

本报记者 苑基荣摄

孟加拉国卡纳普里河底隧道是该国第一条水下隧道，也是中国企业在海外实施的第一个水下隧道工程。该项目不仅能带动孟加拉国吉大港市及东南部经济发展，还将联通印度和缅甸。卡纳普里河底隧道项目由中国交通建设股份有限公司承建，中国路桥工程有限责任公司负责实施。该项目采用中国标准、中国技术、中国装备，项目建成后，将成为中国隧道全产业链建设在海外的一张亮丽名片。

破解交通大动脉瓶颈难题是当地人一直以来的梦想

吉大港市是孟加拉国第一大港口和第二大城市，也是孟加拉国的经济中心。卡纳普里河自北向南穿过吉大港市注入孟加拉湾，将该市一分为二，西岸为市区和港口，东岸规划为工业区。

卡纳普里河口西岸是飞机场，由于通航的要求，该河河口不适合建设桥梁。河口两岸间的通行只能选择船舶摆渡或绕行，其耗时都超过4个小时，非常不便。此外，向南距离吉大港100余公里的考克斯巴扎市是孟加拉国著名旅游城市，该市正在筹建深水港。从首都达卡通往考克斯巴扎的公路需要绕行吉大港市区，交通现状严重制约了吉大港市和孟加拉国东南部经济的发展。

正因如此，在卡纳普里河河口修建河底隧道，破解吉大港市和该国东南部交通大动脉的瓶颈难题是当地人一直以来的梦想。“修建隧道将极大改善吉大港交通条件，完善吉大港市综合公路网，改善孟加拉国国家公路网，加强达卡—吉大港—考克斯巴扎的联系，对带动东南部经济发展具有重大作用。感谢中国朋友帮助我们建设梦想工程。”孟加拉国大桥局卡纳普里河河底隧道项目指挥长哈鲁努尔对本报记者说，“该项目完全按照中国标准设计，吉大港将很快实现发展梦想。”

两岸通行时间将由原来的4个多小时缩减到20分钟

在海水与河水交汇的河口水下40余米深的地方掘出一条双向四车道的隧道，其难度可想而知。这里气象极为复杂，雨季降雨量大、地质多变等都给施工带来意想不到的困难。

在这样艰苦的条件下，中国交通建设股份有限公司迎难而上，从国内采购盾构机施工。“项目路线全长9293.095米，其中主体工程全长为3315米。盾构段为2450米，采用双管4车道盾构方案。”中国交通建设股份有限公司孟加拉国卡纳普里河底隧道项目总经理李铮对本报记者说，“该项目采用中国规范设计，双向四车道标准，行车道宽度3.65米，设计时速80公里。设计年限100年，耐火等级一级。”

本报记者在施工现场看到，西岸道路敞开段和暗埋段已经接近完工。目前，盾构机已经完成447环节点，顺利通过了河床深槽段。项目采用中国交通建设股份有限公司自主研发的泥水平衡式盾构机进行施工。“这是中国首次出口大直径泥水平衡式盾构机。中国超大直径盾构机打破西方垄断，这标志着我们的设计研发能力获得了国际市场认可。”李铮表示。

“项目建成后，两岸通行时间将由原来的4个多小时缩减到20分钟，从吉大港去考克斯巴扎也将节省至少2个小时，将极大带动当地旅游业发展。”当地居民尼拉姆对记者说。

促进孟加拉国与中国、缅甸、印度之间的互联互通

测量工程师拉兹巴来自孟加拉国西部，在项目工作了3年。拉兹巴生活也有了很大改善，现在月薪为3万多塔卡（1美元约合84塔卡）。学到了隧道建设的先进技术，是拉兹巴最大的收获。“以前我们大型工程现场施工测量都用水准仪和经纬仪，准确性低、耗时长，完成一个主要测量点至少需要一天时间。”拉兹巴表示，“当地测量误差一般在1米左右，而中国的测量精度精确控制到1厘米。测量时间也从原来的至少一天减少到最多30分钟。这对我们以后工程基建测量有极大帮助。”

“随着项目的顺利推进，人才、资金等生产要素已经开始不断向河东岸流动。”孟加拉国吉大港工程有限公司总经理拉斯勒对记者说，“我们对加快河东岸的发展充满信心。”

据悉，此前在视察施工现场时，孟加拉国总理哈西娜感谢中国政府为本项目提供的融资支持，对中企为隧道项目所作出的贡献表示肯定。“卡纳普里河底隧道项目是孟加拉国的梦想工程之一，它的建设不仅可以大大缓解当地的交通拥堵状况，还可以促进当地贸易、商业及工业化发展。”

“河底隧道项目是孟中印缅经济走廊的重要组成部分，隧道将完善亚洲公路网，促进孟加拉国与中国、缅甸、印度之间的互联互通。”哈鲁努尔说，“我们要把这个项目打造成共建‘一带一路’的示范工程。”

（本报孟加拉国吉大港电）

《 人民日报 》（ 2019年11月20日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)