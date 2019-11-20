范正鹏：一根银针“圈粉”巴新 神奇中医不缺义务解说

编者按：“中国医疗队16年如一日为巴新民众提供人道主义医疗服务。”国家主席习近平2018年11月对巴布亚新几内亚进行首次国事访问时这样说道。

这支中国医疗队，正是来自重庆。自2002年以来，受国家委托，重庆市独立承担了中国援巴新医疗队派遣任务。

正值习近平访问巴新一周年，重庆市向巴新派遣第十批医疗队，中国医疗队向南太地区卫生交流合作进入第十个周期之际，华龙网-新重庆客户端联合巴布亚新几内亚主流媒体《信使邮报》推出《渝医援外日记》特别报道。

医疗队有哪些故事？来，看他们的援外日记。

范正鹏，第九批援巴新医疗队队员。

华龙网-新重庆客户端11月19日6时讯（首席记者 黄宇）下午5点，重庆市中医院针灸科门诊室里，仍有不少人在排队候诊。为他们看诊的医生，刚完成医疗援助任务回国不久，他就是范正鹏——中国政府向巴新派遣的第九批医疗队中唯一的中医。

“现在候诊的热闹情形，和3个月前我在巴新的诊室差不多。”范正鹏笑着说。

2018 年 6 月至2019年8月，范正鹏所在的巴新莫尔斯比港医院理疗科，成为当地“网红”科室。

走出国门时，范正鹏的行李箱中带着全套针灸工具。在那时，他就下定决心，要将针灸这门中国的独特医术运用在巴新的日常诊疗之中。

在范正鹏到来之前，该院医生理疗时大多采用按摩的方式，但由于按摩时间长，治疗效果并不太好，以至于当地人并不怎么愿意到理疗科看病。“每天每个医生能接诊3到5个病人，和其他科室相比，人气实在是差远了。”范正鹏说。

正在等待医疗队诊治的巴新当地人。

仅凭一根细银针，就能治病？对范正鹏的这一套针灸工具，不仅当地人从来没见过，理疗科的医生们也充满了好奇。

范正鹏刚到医院不久，就给当地医生解答了这一疑惑。当时，一个被偏头痛折磨了16年的青年人来到理疗科，可能是受到头疼的影响，精神状态并不是很好。当地医生也都束手无策。

在巴新，范正鹏为患者扎针。

“要不试试针灸，是我们中国流传了上千年的医术。”范正鹏说。他拿出针灸设备时，男子很明显被吓了一跳。

“这个疼吗？”男子立马问，“对我的病真的有用吗？”“我保证有用，请你试一试！”范正鹏直截了当地回答，让病人渐渐放下了恐惧心理，闭上眼等待扎针。

患者给范正鹏写的感谢信。

抹上酒精，准确施针，一切就发生在瞬息之间。“好了，怎么样，感受一下。”待范正鹏提醒，男子才张开紧闭的双眼，“疼痛真的有缓解！”病人这下彻底放了心，范正鹏又在另外几个穴位扎了几针。

短暂的治疗很快结束了，范正鹏针灸之术的神奇疗效很快就在莫港医院传开。慢慢地，范正鹏成了理疗科医生中最忙的一个。在老病人的口口相传下，范正鹏针灸诊室外的长凳上，总是坐满了候诊的人。

第九批援巴新医疗队在去乡村义诊的路上。

在巴新开展医疗援助期间，第九批医疗队不仅要在医院坐诊，还根据当地市民需要，不定期到乡村开展免费义诊。

2018年12月，范正鹏和医疗队7名队员在一个小村庄义诊时发生的一幕，让他至今难忘。

“在为一位村民结束治疗后，他兴奋地告诉我膝关节疼痛好多了，太好了，就跑出去了，”范正鹏说，“没过多久，外面来了四五十个村民，在刚刚那位病人指挥下，整整齐齐坐成三排。”

由于村落地理环境的原因，当地多数村民都常年忍受着关节疼痛的折磨。“那个场景确实把我惊呆了，当天带去的1000根银针用得干干净净。”范正鹏说。

第九批援巴新医疗队队员。

眼看针灸得到当地人认可，范正鹏趁热打铁，提供的艾灸、拔罐等多项诊疗技术均受到欢迎，他还定期开展中医讲座，通过临床带教，为当地医生讲授中医知识，传播中医文化。

“很可爱的是，当地人觉得针灸确实疗效好，我的诊室前也从来不缺解说，口口相传之下，后来甚至需要预约。”范正鹏说，虽然很忙碌但也很开心。

“通过这一年多的卫生援外工作，我深刻地了解到这是一个确实需要医疗援助的国家，而且我们也帮助了不少当地老百姓解除病痛。”范正鹏说，“‘授人以鱼不如授人以渔’，能够参与这份事业，为当地留下一支不走的医疗队，我想我是幸运的！”（来源：华龙网-新重庆客户端）

(责编：贾文婷、杨牧)