中国被强征劳工死难者追悼活动在东京举行

人民网东京11月19日电（记者刘军国）11月18日，日中友好宗教者恳话会、中国被强征劳工死难者日中联合慰灵实行委员会在东京举办活动，悼念第二次世界大战中被强征至日本的中国劳工死难者。中国驻日本大使馆公使衔参赞杨宇、中国佛教协会副会长妙江法师、日中友好宗教者恳话会会长山田俊和等出席活动。

杨宇表示，今年是中国劳工死难者遗骨发掘70周年。二战期间，近4万名中国劳工被强掳至日本各地，被迫在恶劣环境中从事苦役，遭受惨无人道的虐待，至少有6千多人被奴役迫害致死。他们的悲惨遭遇也是日本军国主义发动侵略战争给中国等亚洲国家人民带来深重灾难的一个缩影。我们一贯主张，日方应该正确认识和对待那段历史，深刻汲取历史教训，避免历史悲剧重演。当前中日关系总体保持改善发展势头，面临迈向更高水平的重要机遇，这一局面来之不易。希望双方继续从两国和两国人民根本利益出发，本着以史为鉴、面向未来的精神，遵循中日四个政治文件各项原则，推动中日关系稳定健康发展，为促进地区和世界和平、稳定与繁荣作出贡献。

妙江法师表示，在中日邦交正常化之前，大谷莹润、西川景文、小野塚润澄、菅原惠庆等日本佛教界的先贤大德及日中友好协会等友好组织，义不容辞地承担了中国在日殉难劳工慰灵工作，先后于1953年成立“中国殉难烈士慰灵实行委员会”，于1955年成立“日中佛教交流恳话会”，于1967年成立“日中友好宗教者恳话会”，他们为收集、送还中国殉难劳工遗骨作出了突出贡献，更为中日两国佛教界、中日两国人民友好注入了催化剂。“前事不忘，后事之师”，我们当以史为鉴、珍爱和平，共同为维护世界永久和平、为打造人类命运共同体贡献力量。

山田俊和表示，身为一名佛教徒，我遵从佛祖的指引，常怀一颗慈悲之心，希望能够加深日中友谊的纽带，从日中两国开始，为世界和平和人类幸福做出贡献，从而告慰殉难人士的在天之灵。

此外，11月19日，中国被强征劳工死难者日中联合慰灵实行委员会还在东京塔旁的芝公园一角整整齐齐地摆放了近七千双黑色布鞋，以祭奠被强征至日本的劳工死难者，并呼吁人们以史为鉴、珍爱和平。

(责编：贾文婷、杨牧)