外交部发言人驳斥美国务卿言论 敦促美方停止插手香港事务

人民网北京11月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

问：据报道，11月18日，美国国务卿蓬佩奥在媒体吹风会上称美对香港政治动乱和暴力加剧表示严重关切。香港特区政府对稳定香港局势负有首要责任，任何一方的暴力行为都不可接受。中方须遵守《中英联合声明》中对香港人民自由的承诺。中方对此有何评论？

答：近期香港暴力违法分子的破坏活动和罪恶行径不断升级，严重危害公众生命和财产安全，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，也严重挑战“一国两制”原则底线，将香港推到了极为危险的境地。

止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。中国中央政府将继续坚定支持特区行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。

香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。美方近来多次就涉港问题发声，看似公允，实则暴露出企图插手香港问题的别有用心和对暴力犯罪行为的双重标准。把香港警方正常执法、止暴制乱的努力与激进势力的极端暴力违法行为相提并论、混为一谈，本身就是对法治和人权的亵渎。

美方提到《中英联合声明》中所谓中方的承诺，这里我要明确指出，随着1997年香港回归中国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。

我们敦促美方切实尊重中国主权，停止发表不负责任的言论，停止变相纵容暴力违法行为，停止插手香港事务，停止干涉中国内政。

我要重申，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

问：据报道，11月18日，美国国务卿蓬佩奥宣布以色列在约旦河西岸兴建定居点不违反国际法，表示判定定居点建设活动违反国际法并不能为以色列和巴勒斯坦带来和平。美此举不意味着美在西岸问题上预设立场，不会破坏“两国方案”前景。美无意释放鼓励进一步扩大定居点建设的信号。对于美方表态，以方表示欢迎和赞赏，巴勒斯坦总统府和欧盟发表声明予以反对。中方对此有何评论？

答：定居点问题是巴以最终地位谈判的核心议题之一。联合国安理会第2334号决议明确指出，在巴勒斯坦被占领土包括东耶路撒冷兴建定居点违反国际法。当前巴以局势严峻，中方呼吁美方切实负起责任，发挥建设性作用，避免加剧矛盾对抗，不要为巴勒斯坦问题增添新的复杂因素。

问：据报道，17日，美防长埃斯珀同东盟国家防长举行会晤时称，中国在南海的活动对他国构成威胁，东盟不能允许中方操纵“南海行为准则”。美军今年在南海进行了25年来最频繁的“自由航行”行动，这对于回应中国南海“军事化”行动尤为重要。中方对此有何评论？

答：长期以来，美国一直在南海问题上煽风点火，挑拨离间，目的就是要搞乱南海局势，破坏地区和平稳定，地区国家对此早已看得清清楚楚。

当前，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势总体稳定向好，南海的航行自由没有任何问题。在不久前结束的第22次中国—东盟领导人会议上，各方对“南海行为准则”磋商取得的进展表示满意，感到鼓舞。中方愿意继续同东盟国家一道，排除干扰，相向而行，在平等协商的基础上，按照共同商定的时间表积极推进磋商。中国和东盟国家有信心、有智慧、有能力将南海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海，维护好地区的和平稳定与长治久安。

但是，树欲静而风不止。美方打着“自由航行”的旗号频繁派舰机到南海地区生事，不是闯入他国领海进行挑衅，就是搞联合军演“秀肌肉”，唯恐天下不乱。美方在南海的“横行自由”才是南海局势紧张的根源，美方挑拨域内各国关系，才是对南海和平稳定的威胁。

我们奉劝美方正视当前地区局势积极向好的态势，尊重和支持地区国家维护地区稳定的努力，停止不具建设性、不负责任、不得人心的做法，不要再做地区和平稳定与互利合作的干扰者、破坏者、搅局者。

问：昨天，香港特别行政区高等法院裁定《禁止蒙面规例》不符合香港基本法。今天早上，中国全国人大常委会法工委发言人就此发表谈话。中方是否计划出台关于基本法的解释？如是，这是否会与“一国两制”原则相冲突？

答：你应该知道，你问的不是外交问题。我能告诉你的是，中国全国人大常委会法工委发言人和国务院港澳办发言人都已分别就香港法院有关司法复核案判决发表了谈话。中国中央政府的立场和态度已经非常明确了。

问：昨天，美方宣布将华为公司的“临时通用许可证”延长90天。中方是否为华为公司获取有利条件做了美方工作？这个问题是否是中美经贸磋商的一部分？或者是中美达成第一阶段协议的前提条件？

答：关于美方将华为的“临时通用许可证”延长的问题，华为公司有关负责人已就此公开作出了回应。中方此前也多次表明过立场。我们敦促美方停止泛化国家安全概念、滥用出口管制措施、对他国特定企业采取歧视性、不公平的做法，停止将经贸问题政治化。

至于你问中方是不是为华为或中国企业寻求有利条件，我可以明确告诉你，我们不要求外国政府给予中国企业特殊优待，我们要求的只是外国政府给予中国企业平等对待，包括华为公司。

关于中美经贸磋商，不久前，双方的牵头人刚刚通过电话。据我了解，双方一直在保持着密切接触。

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