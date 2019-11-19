新华社加拉加斯11月18日电 综述：委内瑞拉国际图书博览会中国主宾国活动取得圆满成功

新华社记者徐烨 王瑛

第15届委内瑞拉国际图书博览会17日晚在首都加拉加斯落下帷幕。中国此次作为主宾国携2000余种各类图书参展，举办了一系列丰富多彩的活动，受到热烈欢迎。

委总统马杜罗在当晚的闭幕式上说，感谢中方不远万里来委以主宾国身份参加书展，为委人民带来了丰富的精神食粮。

据委政府统计，本届国际图书博览会共吸引70余万民众参与。中国国际图书贸易集团、中国出版集团、五洲传播出版社、中国人民大学出版社、北京语言大学出版社等10多家出版机构参展，参展图书涵盖中国传统文化、文学、历史、社科、医学、语言、少儿教育等，11天累计售出图书4000余册。

本届图书博览会7日开幕，马杜罗携多名内阁成员出席开幕式并参观了中国主宾国展区。马杜罗表示，中国作为主宾国参展将进一步增进两国人民相互了解，为委中传统友谊和全面战略伙伴关系注入新能量。

中国主宾国活动以“阅读中国”为主题，旨在以书为媒、以文会友、以心相交，展示当代中国高质量发展的全新面貌。中国主宾国展区以其丰富精美的书籍、极具中国特色的文创产品和丰富多彩的文化活动成为书展亮点。

书展期间，中国作家阿乙、诗人蔡天新与委著名作家进行文学研讨和交流互鉴，与当地民众面对面深入交流；在“用童书传递生存智慧、温暖和爱——中委童书画家对谈”活动现场，来自两国的几十名小学生围坐在中国童书漫画家庄建宇和委著名插画家克莱门蒂娜·科尔特斯身边聆听创作灵感并集体现场作画；在中委诗歌朗诵会上，来自两国的诗人用不同语言共同吟诵经典诗歌；在“汉字的智慧”文化体验活动上，书法家魏峰现场书写甲骨文、大小篆等不同形态的字体，并现场进行国画创作，展现中国传统书画魅力。

“一带一路”与民心相通中拉出版研讨会暨“一带一路”共建国家出版合作体成员单位授牌仪式也在书展期间举行。委内瑞拉实验教育出版社、古巴人民教育出版社等6家单位成为该出版合作体新成员。中委出版界也签署了多个合作协议。中委图书馆合作共建关系正式确立，委民众将能从委国家读书馆查阅到上千种中国主题图书，“中国书架”也顺利落地委内瑞拉最重要的连锁书店南方书店。中方还向委拉美儿童心脏病救助医院捐赠了精美童书。

委文化部长比列加斯对新华社记者说，中国主题图书在委巡展将让更多读者了解中国，“中国书架”的揭幕是中委文化交流中的一个里程碑，彰显了两国深厚友谊。

委著名经济学家佩雷斯对新华社记者说，通过参加此次书展，他更全面地了解了中国的文化、历史、政治和经济发展轨迹，对中国提出的“一带一路”和共建人类命运共同体倡议的基础有了深入了解。

此外，委著名作家罗德里格斯·格尔芬施泰因所著新书《二十一世纪中国，一个巨人的觉醒》首发仪式也在中国主宾国展厅举行。委外长阿雷亚萨在首发仪式上说，这本书让更多当地读者更深入理解中国特色社会主义的含义，了解到中国如何在当今世界发挥重要和积极的作用。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)