新华社华盛顿11月19日电（国际观察）否认犹太人定居点违法 美国“变脸”遭谴责

新华社记者刘品然

美国国务卿蓬佩奥18日表示，鉴于特殊事实和历史等因素，美国政府不再认为以色列位于约旦河西岸的犹太人定居点“不符合国际法”。

分析人士认为，犹太人定居点问题是巴以问题的主要症结之一，国际社会普遍反对定居点合法化。美国在这一关键问题上转变立场，只会加剧巴以矛盾，阻碍中东地区走向和平稳定。

遭各方批评

巴勒斯坦方面强烈谴责蓬佩奥的言论，称这一立场对国际法体系构成威胁。巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳在一份声明中说，蓬佩奥的言论无效且应受到谴责，完全违反了国际法以及联合国安理会第2334号决议。

安理会2016年底通过第2334号决议，重申以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动“违反国际法”，敦促以色列停止一切定居点活动。

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长埃雷卡特也发表声明说，以色列的定居点窃取巴勒斯坦的土地，掠夺巴勒斯坦的自然资源，限制巴勒斯坦人民的行动，目的是永久否定巴勒斯坦的自决权。国际法体系和制度清楚表明，所有以色列定居点都是非法的。

约旦外交与侨务大臣萨法迪表示，美国改变对约旦河西岸犹太人定居点的立场，但这并不能改变定居点本身的非法性质。约旦坚持认为其违反国际法和安理会相关决议。

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼18日发表声明说，欧盟认为所有犹太人定居点活动都违反国际法，会对“两国方案”及巴以和平前景造成损害。欧盟呼吁以色列停止一切定居点活动。

美国中东研究所高级副主任杰拉德·费厄斯坦表示，设立犹太人定居点的做法完全违反国际法，蓬佩奥此番表态表明特朗普政府完全背离了长期以来美国的政策以及国际社会的呼声。

示好以色列

分析人士指出，自美国总统特朗普上台以来，美国的中东政策发生了诸多转变，其中最明显的要数在巴以问题上越发偏袒以色列。

美国政府关闭巴解组织驻华盛顿办事处，不断削减对巴勒斯坦的援助，承认耶路撒冷为以色列首都，对旨在解决巴以问题的“两国方案”不置可否，企图兜售将巴勒斯坦难民以及犹太人定居点等核心问题排除在外的所谓“世纪协议”。这一系列举动取悦了以色列，激怒了巴勒斯坦，同时也引发了国际社会的担忧。

分析人士认为，蓬佩奥在犹太人定居点问题上的表态，无疑是美国对以色列的又一次示好。

以色列总理内塔尼亚胡一贯坚持要将约旦河西岸的犹太人定居点纳入以色列领土，这也是他在今年以色列议会选举中的重要“卖点”。因此，对于蓬佩奥的表态，以色列总理办公室随即发表声明，称“以色列非常感谢美国总统特朗普、国务卿蓬佩奥以及整个美国政府支持真理和正义的坚定立场”。

目前，以色列国内各方正在就议会选举后的组阁问题不断博弈。美国卡内基国际和平基金会中东问题高级研究员阿伦·米勒认为，正在为“政治生存”挣扎的内塔尼亚胡将美国此番表态视为“救生索”。

损人不利己

美国专家普遍认为，美国政府在犹太人定居点问题上的立场转变既不利于巴以和平，也不利于美国自身。

大西洋理事会斯考克罗夫特战略与安全问题研究中心高级研究员罗伯特·曼宁在社交媒体推特上质疑美国的决定：“这就是美国所谓的‘基于规则的秩序’吗？我们的规则——每当我们想要改变规则，你们就得接受。这难道不会破坏美国在‘基于规则的秩序’上的信誉吗？”

米勒认为，美国在犹太人定居点问题上对以色列“开绿灯”将在最大程度上破坏政治解决巴以问题的机会。此举将进一步疏远巴勒斯坦人，并引发暴力行为。

就在蓬佩奥就犹太人定居点问题表态后不久，美国驻以色列大使馆发布了针对耶路撒冷、约旦河西岸和加沙地带的旅行预警，称一些个人和组织或许会因为国务院近期的声明将美国政府机构、美国私人商业利益和美国公民作为攻击目标。（参与记者：熊思浩、吕迎旭）

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