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联合国儿基会：《儿童权利公约》通过30年后全球最贫困儿童受益甚微

2019年11月19日15:16  来源：新华网
 

　　新华社联合国11月18日电（记者马建国）作为《儿童权利公约》通过30周年纪念活动的一部分，联合国18日发布报告说，30年间全世界儿童的福祉整体上得到了历史性的改善，但许多最贫困和最弱势的儿童受益甚微。

　　这份报告题为《处于十字路口的<儿童权利公约>》。报告显示，全球5岁以下儿童死亡率在30年间降低了约60%、小学适龄儿童的失学率从18%下降至8%。但报告同时指出，目前所取得的进展并不均衡。这主要表现为，在中低收入国家，相较于最富裕家庭的儿童，最贫困家庭的儿童在5岁之前死于可预防疾病的可能性高出一倍。

　　联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔说，“过去30年间，我们在改善儿童生活方面取得了显著的成果，越来越多的儿童能够过上更加幸福和健康的生活。但最贫困和最弱势的儿童所面临的问题却有增无减。”

　　她表示，除了要面对健康、营养和教育等领域的传统挑战外，今天的儿童还面临气候变化、网络暴力和欺凌等新威胁。只有通过创新、采用新技术、加强政治意愿以及投入更多资源，才能够将《儿童权利公约》的愿景转变为现实，惠及全世界所有儿童。

　　《儿童权利公约》于1989年11月20日在第44届联合国大会上通过，其中规定了儿童的政治、经济、社会和文化权利，《儿童权利公约》是对国际人权框架的有力补充。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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