人民网>>国际

用大众读物促进中国与拉美国家的相互了解

2019年11月19日13:50  来源：人民网-国际频道
 

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。因此，民心相通既是中国倡导的新型国际关系的组成部分，也是“一带一路”建设的社会根基。只有民心相通，才能消除误读、误解和误判，才能增加双方的战略互信。

实现民心相通的方式多种多样，其中最重要的无疑是人文交流。在过去的一二十年，随着中国与拉美国家经贸关系的发展，人文交流不断提速。但是，人文交流和民心相通是没有止境的。尤其在面对百年未有之大变局的今天，中国和拉美国家更应该采取多种多样的手段，进一步推动双方的人文交流和民心相通。

随着中国与拉美国家关系的快速发展，中国对拉美的研究不断加深，每年都有大量学术专著和学术论文问世。但是，这些学术性很强的科研成果，可能不会引起大众的兴趣。因此，中国学者有必要撰写一些介绍拉美的大众读物。

中国社会科学出版社在2013年为江时学出版的《感受拉丁美洲》一书，以轻松活泼的笔调，介绍了拉丁美洲的政治、经济、外交、社会、文化和历史的方方面面。最近，中国社会科学院出版社为他出版了该书的第二版。

近日，中国社会科学出版社、察哈尔学会、上海大学拉美研究中心共同召开了“如何加深中国与拉美国家之间的相互了解座谈会暨江时学著《感受拉丁美洲》（第二版）首发式”。中国前驻拉美国家的多位大使和研究拉美的多位中国学者都表示，促进中国与拉美国家之间的相互认知和民心相通，有助于实现21世纪海上丝绸之路在拉美的延伸，有助于推动构建中拉命运共同体。他们认为，除了学术界加深对拉美的研究以外，还应该使大众对拉美这一神奇而充满希望的大陆获得更多的知识。他们说，《感受拉丁美洲》（第二版）一书的出版，能在一定程度上帮助更多的中国读者了解拉美，认识拉美，懂得拉美，从而热爱拉美。

(责编：徐祥丽、常红)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved