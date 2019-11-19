用大众读物促进中国与拉美国家的相互了解

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。因此，民心相通既是中国倡导的新型国际关系的组成部分，也是“一带一路”建设的社会根基。只有民心相通，才能消除误读、误解和误判，才能增加双方的战略互信。

实现民心相通的方式多种多样，其中最重要的无疑是人文交流。在过去的一二十年，随着中国与拉美国家经贸关系的发展，人文交流不断提速。但是，人文交流和民心相通是没有止境的。尤其在面对百年未有之大变局的今天，中国和拉美国家更应该采取多种多样的手段，进一步推动双方的人文交流和民心相通。

随着中国与拉美国家关系的快速发展，中国对拉美的研究不断加深，每年都有大量学术专著和学术论文问世。但是，这些学术性很强的科研成果，可能不会引起大众的兴趣。因此，中国学者有必要撰写一些介绍拉美的大众读物。

中国社会科学出版社在2013年为江时学出版的《感受拉丁美洲》一书，以轻松活泼的笔调，介绍了拉丁美洲的政治、经济、外交、社会、文化和历史的方方面面。最近，中国社会科学院出版社为他出版了该书的第二版。

近日，中国社会科学出版社、察哈尔学会、上海大学拉美研究中心共同召开了“如何加深中国与拉美国家之间的相互了解座谈会暨江时学著《感受拉丁美洲》（第二版）首发式”。中国前驻拉美国家的多位大使和研究拉美的多位中国学者都表示，促进中国与拉美国家之间的相互认知和民心相通，有助于实现21世纪海上丝绸之路在拉美的延伸，有助于推动构建中拉命运共同体。他们认为，除了学术界加深对拉美的研究以外，还应该使大众对拉美这一神奇而充满希望的大陆获得更多的知识。他们说，《感受拉丁美洲》（第二版）一书的出版，能在一定程度上帮助更多的中国读者了解拉美，认识拉美，懂得拉美，从而热爱拉美。

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