国际儿童读物联盟主席：中俄儿童文化艺术交流是典范

新华社圣彼得堡11月18日电（记者鲁金博）国际儿童读物联盟主席张明舟近日在俄罗斯圣彼得堡接受新华社记者专访时说，中俄在儿童文学、少儿出版和阅读推广方面的交流与合作为世界各国儿童文化艺术交流树立了榜样。

张明舟受邀参加了近日举行的第八届圣彼得堡国际文化论坛，并与俄罗斯联邦新闻出版与大众传媒署、俄文化部人士以及俄方图书馆界、儿童文学、少儿出版领域的专业人士进行了广泛交流。张明舟向俄方同业者介绍了中国童书市场的蓬勃发展状况，引起俄方极大兴趣。

张明舟介绍，俄语理事会会议近期在俄罗斯举行，俄总统普京在会上认真听取了国际儿童读物联盟俄罗斯分会负责人、俄罗斯国家少儿图书馆馆长韦杰尼亚平娜的工作汇报，并详细询问了国际儿童读物联盟第37届世界大会的筹备情况。大会将于2020年9月在莫斯科世界贸易中心举办，主题是“童书里的大世界”，俄联邦副总理戈利科娃任大会组委会主席。届时，将有来自约80个国家的近1500名代表与会。

此外，“俄罗斯总统奖金”将支持一项名为“2020俄中少儿共创绘本”的项目，项目主题为“我周围的世界”和“我内心的世界”，俄中小朋友将互相为对方创作的故事绘制插图。主办方将从优胜绘本作品中挑选部分结集成书在两国出版。

张明舟说，中国是世界上人口最多的国家，俄罗斯是世界上面积最大的国家，两个大国在儿童文学领域的交流将对全世界起到示范作用。

国际儿童读物联盟成立于1953年，总部设在瑞士巴塞尔，目前有81个国家分会，会员包括作家、画家、大学教授、出版人等致力于推动儿童阅读和教育发展的专业人士，在国际儿童读物出版和研究领域拥有权威地位。2018年，张明舟当选国际儿童读物联盟主席，成为该组织首位担任主席的中国人。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)