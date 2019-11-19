特朗普再次召见美联储主席讨论经济问题

新华社华盛顿11月18日电（记者许缘）美国总统特朗普18日在白宫召见美国联邦储备委员会主席鲍威尔，讨论美国经济、就业和通胀等问题。这是多次公开批评美联储的特朗普年内第二次在白宫召见鲍威尔。

特朗普当天在社交媒体推特上发文说，他与鲍威尔就利率水平、负利率、低通胀、宽松政策、美元走强及其对制造业的影响、对外贸易等问题进行了讨论。

美联储当天发表声明说，鲍威尔当天向特朗普传达的信息，和上周在美国国会参加听证会时的表态一致。鲍威尔在本次会面中强调，美联储货币政策决策将完全取决于与经济前景相关的最新信息。

在上周出席国会听证会时，鲍威尔表示对美国经济维持扩张保持信心，同时认为欧盟和日本的负利率政策并不适用于美国。他表示，只要美国经济前景保持乐观，目前的货币政策是合适的。

此前特朗普曾多次向美联储施压，要求其加大货币宽松力度。因此，分析人士普遍担心，特朗普召见鲍威尔是为了向美联储施加更大压力。

虽然美联储主席由美国总统提名，但美联储并不直接对总统负责，享有很高独立性。根据国会授权，美联储的两大使命是促进充分就业和维持物价稳定。

今年来，美国经济增速持续下滑，第三季度GDP按年率计算增长1.9%，低于第一和第二季度的3.1%和2%。为避免经贸争端和全球经济放缓冲击美国经济，自7月以来美联储已连续三次降息。

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