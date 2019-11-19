综合消息：美国称犹太人定居点“不再违法” 巴勒斯坦等方表示反对和谴责

新华社北京11月19日电 综合新华社驻外记者报道：美国国务卿蓬佩奥18日表示，美国政府不再视以色列位于约旦河西岸的犹太人定居点“不符合国际法”。巴勒斯坦、约旦及欧盟对此言论表示反对和谴责，认为美国无权使以色列定居点合法化。

蓬佩奥当日在国务院举行的新闻发布会上说，根据约旦河西岸定居点的特殊事实、历史和情境，我们不再认为定居点违反国际法。他同时表示，这一决定不意味着美国在约旦河西岸最终地位问题上持有立场，这应由巴勒斯坦和以色列双方商定。

美国媒体认为，美国这一决定对于在国内政治中处于困境的以色列总理内塔尼亚胡来说是一份政治助力。

以色列总理府18日晚发表声明感谢美方这一表态，认为表态纠正了国际法规定的以色列在约旦河西岸定居点是非法的这个“历史性错误”。声明说，以色列仍然愿意就约旦河西岸最终地位问题与巴勒斯坦人进行和平谈判，以实现双方的持久和平，但以色列会继续反对关于定居点非法这一言论。以色列的法律体系有能力处理定居点相关法律问题，应该由以色列法律来判定定居点的合法性，而非国际机构。

针对蓬佩奥这一言论，巴勒斯坦方面表示反对和谴责，认为该言论对国际法体系构成威胁。巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长埃雷卡特18日晚发表声明说，以色列定居点窃取巴勒斯坦土地，掠夺和开发巴勒斯坦自然资源，分割、取代和限制巴勒斯坦人民的行动。国际法体系和制度清楚表明，所有以色列定居点都是非法的。

巴勒斯坦总统府发言人纳比勒·阿布·鲁代纳也在当晚的一份声明中说，蓬佩奥的言论无效且应受到谴责，完全违反了国际法以及联合国安理会有关决议。美国政府没有资格取消具有国际合法性的决议，也无权使以色列定居点合法化。

约旦外交与侨务大臣萨法迪18日表示，美国改变对约旦河西岸犹太人定居点的政策认定，并不能改变定居点本身的非法性。约旦谴责以色列在约旦河西岸建设犹太人定居点的非法行为，这种一意孤行不仅违反“两国方案”，更破坏了区域和平前景。

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼18日发表声明说，欧盟对于以色列在巴勒斯坦被占领土上兴建犹太人定居点一事的立场清晰且不会改变，欧盟认为所有犹太人定居点活动都违反国际法，并对“两国方案”及和平前景造成损害，欧盟呼吁以色列停止一切定居点活动。

定居点问题是巴以问题症结之一。以色列在1967年第三次中东战争后开始在东耶路撒冷和约旦河西岸地区兴建犹太人定居点。国际社会认为所有的犹太人定居点都属非法，并对中东实现和平构成威胁。2016年12月，联合国安理会通过决议，重申以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动“违反国际法”，敦促以色列停止一切定居点活动。

近年来，特朗普政府多次宣布亲以色列的中东政策。此前，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，搬迁美国驻以色列大使馆至耶路撒冷，承认以色列对戈兰高地拥有主权，还关闭了巴解组织驻华盛顿办事处，巴勒斯坦方面对这一系列决定表示强烈反对。（参与记者：熊思浩、吕迎旭、陈文仙、冀泽、刘阳、刘晨）

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