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德国2020年军费将首次超过500亿欧元

2019年11月19日13:35  来源：新华网
 

　　新华社柏林11月18日电（记者任珂　张远）德国国防部发言人18日说，德国2020年计划将军费首次提高到500亿欧元以上，继续保持近几年来较大幅度的增长趋势。

　　在当天的德国政府例行记者会上，德国国防部发言人弗兰克·芬里希说，2019年德国按照北约统计标准的军费预计为479亿欧元左右，占国内生产总值（GDP）的1.39%。2020年的军费预计将提高到约503亿欧元，占GDP约1.42%。

　　德国2014年的军费为347亿欧元，占GDP的1.18%，之后军费及其在GDP中所占比例持续升高，并于2019年实现最大增幅的增长。

　　2019年7月，德国基督教民主联盟主席安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔接替当选欧盟委员会主席的乌尔苏拉·冯德莱恩担任国防部长。克兰普-卡伦鲍尔力主进一步提高军费增长幅度，并希望德军更积极地投入国际事务。

　　2014年9月，北约在英国威尔士举行的峰会上设定了各成员国在10年内将国防预算占GDP比重提升至2%的目标。美国就军费开支问题一直向包括德国在内的盟友施压，要求其履行承诺。

　　按照德国媒体的估算，如果政府要在2024年达到国防支出占GDP比重2%的目标，现有国防预算需要大幅增长。而德国现阶段有经济放缓趋势，政府预计至2023年将面临预算缺口，能否保障国防预算如此大幅增加存在较大疑问。

(责编：刘晗璐(实习生)、燕勐)
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