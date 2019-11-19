2019年中美两军人道主义救援减灾联合演练举行

新华社美国夏威夷岛11月18日电（尹航 田硕）当地时间18日上午，2019年中美两军人道主义救援减灾联合演练在美国夏威夷州夏威夷岛开始。此次演练，旨在分享两军人道主义救援减灾经验，提高两军共同开展救援减灾能力。中国人民解放军东部战区陆军与美军太平洋陆军共派出200余人参加。

上午9时许，联合演练开幕式在基拉维厄军营举行。现场奏响中美两国国歌，双方共同观看了2018年两军在中国南京举行联合演练的视频。中方领队、陆军第72集团军参谋长于启峰少将，美方领队、美军太平洋陆军副司令迈克·丹尼尔少将，分别致开幕辞。

开幕式后，举行了救援减灾专业装备展示活动。双方采取图板展示、人员介绍、自主体验相结合的方式，展示个人防护、侦检、破拆、辅助、医疗等装备数十件（套）。两军官兵相互观摩操作，并围绕装备使用等问题深入交流。

从18日下午开始，中美两军参演人员联合展开指挥所推演和实兵演练。指挥所推演中，双方各派出25人，组建多国协调中心、中美两军任务部队指挥所3个机构，围绕中美两军救援力量任务边界划分、灾情评估、应急救援、国际救援力量进入和灾民转移安置等课题，以随机导调方式展开推演。实兵演练中，双方共100名人员将采取混合编组、各自示范、轮换作业的方式，演练人员搜救、医疗救援、有害危险物质检测洗消、灾民安置等内容。

此前，两军还在基拉维厄军营举行了为期2天的人道主义救援减灾交流研讨活动。双方30余名军地专家和专业人员参加，以务实开放、坦率专业的态度，围绕山火扑救行动的组织与实施、中美两军人道主义救援减灾经验教训等9个课题进行了深入交流。研讨中，双方介绍了各自开展救援减灾的经验教训并相互提问，增进了相互了解，为开展联合演练打下了扎实基础。期间，双方还实地参访了夏威夷县民防局。

开展两军人道主义救援减灾交流活动，是落实中美两国元首重要共识的实际举措，有利于丰富两军交往，拓宽两军交流合作内容。自1997年以来，双方交流活动持续拓展、不断深化，为两国两军关系发展增添了积极因素。

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