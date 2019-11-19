美国否认以色列定居点违反国际法

人民网华盛顿11月18日电 （记者李志伟）当地时间18日下午，美国国务卿蓬佩奥在华盛顿召开新闻发布会，他表示，美认为以色列在约旦河西岸的定居点“没有违背国际法”。这是美国对约旦河西岸犹太人定居点问题的长期政策出现重大逆转。欧盟、巴勒斯坦等各方对此均予以反对。

当天，美国国务卿蓬佩奥表示，“以色列在约旦河西岸建立定居点，本身没有违反国际法。”他还表示，“将定居点称为‘违背国际法’，并没有推动和平进程”。

与此同时，蓬佩奥说，华盛顿没有对以色列定居点的合法性或是约旦河西岸的现状进行定义，这应该留给巴勒斯坦与以色列去讨论。

《纽约时报》称，这一表态改变了美国在该问题上40年来的长期政策，为以色列吞并巴勒斯坦领土扫清了障碍。美国国务院1978年的意见书确认以色列在约旦河西岸的定居点是违反国际法的。

美国这一声明得到以色列的欢迎。以色列总理内塔尼亚胡赞赏了美国这一声明，他说这反映了“历史的真相”。

德国之声网站报道说，美国政策的重大转变激起了巴勒斯坦人的愤怒，国际社会也对此进行批评。

巴勒斯坦总统阿巴斯的发言人鲁代纳表示，美国在以色列定居点上的表态“与国际法完全相悖……美国政府在未来（巴以）和平进程失去了信用”。

欧盟重申了欧盟对于以色列定居点的态度是“清晰并且维持不变的”。欧盟表示，根据国际法，定居点行为是非法的，这损害了巴以两国解决方案的可行性，以及持久和平的前景。欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼表示，“欧盟呼吁以色列停止一切定居行动”。

法新社报道说，蓬佩奥的这一声明使美国几乎与所有国家和联合国安理会决议背道而驰。而这一声明发布的时机恰恰是以色列中间派本尼·甘茨正在组阁，以取代特朗普总统的亲密盟友内塔尼亚胡。

《纽约时报》评论说，美国政府这一声明可能摧毁巴勒斯坦问题的和平努力。这是特朗普政府给以色列总理内塔尼亚胡的“最新政治礼物”。不顾国际社会阻力，特朗普坚持要改变美国的以色列政策。《纽约时报》认为这一声明旨在提高对内塔尼亚胡在以色列组阁问题上的政治支持。

自今年4月，以色列议会选举以来，利库德集团与蓝白党分别尝试组阁失败。蓝白党候选人甘茨获得第三回合组阁权，他将在11月20日前完成组阁。

《华尔街日报》报道，以色列总理内塔尼亚胡在以色列大选前承诺将约旦河西岸的犹太人定居点纳入领土。在11月20日甘茨组阁之前，蓬佩奥这一声明被视为是美国政府对内塔尼亚胡的鼓舞。

长期以来，约旦河西岸犹太人定居点是巴以和平谈判的症结所在，也是主要障碍之一。1967年第三次中东战争中，以色列占领东耶路撒冷和约旦河西岸，此后开始在这些地区兴建犹太人定居点。巴勒斯坦坚持，除非以色列完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。国际社会普遍认为，这些定居点都是非法的。

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