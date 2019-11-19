美商务部第三次推迟部分对华为的交易禁令

新华社华盛顿11月18日电（记者周舟）美国商务部18日决定将一项“临时通用许可”延长90天，第三次推迟针对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令，以避免禁令对美国消费者造成不利影响。

美国商务部当天发表声明说，获得“临时通用许可”的美国企业可在未来90天内向华为及其非美国附属公司出口、再出口和转让“特定”和“有限的”产品或技术。

美国商务部今年5月15日将华为及其68家附属公司列入实体清单。5月20日和8月19日分别发布为期90天的“临时通用许可”，允许华为及其附属公司从事“特定活动”，以保证美国现有相关网络的持续运营，为美国现有的相关移动服务提供支持。美商务部8月19日还将另外46家华为附属公司列入实体清单。

美国商务部部长威尔伯·罗斯说，延长“临时通用许可”可以让（美国）运营商继续为某些最边远地区的用户提供服务，否则（其通信状况）会“陷入黑暗”。

罗斯15日接受福克斯商业网采访时表示，美国农村的部分运营商需要这一许可，他们的3G和4G网络依赖华为。

声明说，“临时通用许可”之外的出口、再出口和在美国国内进行的产品或技术转让仍须获得美国商务部下属工业和安全局颁发的有关许可，而默认审查状态为否决。

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，当地时间18日在中国广州举行的“CNBC东西方科技”大会上，华为公司董事长梁华表示，美国管制清单是否延期，不会对华为经营带来实质性影响。

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