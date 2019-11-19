中国代表：利比亚问题必须通过政治途径解决

新华社联合国11月18日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国副代表吴海涛18日表示，利比亚问题必须通过政治途径解决，冲突各方应回到和平对话与协商解决的轨道上来。

吴海涛当天在安理会利比亚问题公开会上说，利比亚冲突对该国及周边地区国家和人民造成巨大苦难，威胁国际和平与安全。利比亚各方应以国家和人民整体利益为重，通过政治对话实现利比亚问题的和平解决。

他提出，要坚持对话，推动政治进程。国际社会应尊重利比亚主权、独立和领土完整，坚持“利人主导、利人所有”的政治进程，利比亚冲突各方应尽快停火，缓和紧张局势，回到和平对话与协商解决的轨道上来，最终实现利比亚持久和平与稳定。

他指出，要加强协调，形成合力。有影响力的国家应积极发挥作用和施加影响，推动利比亚各方化解分歧、加强互信，为实现停火、恢复政治对话提供建设性帮助。非洲联盟和阿拉伯国家联盟在调解各方冲突方面具有特殊优势，应支持其发挥作用，同联合国形成合力。

吴海涛强调，要妥善处理制裁问题。当前情况下，应严格执行对利比亚的武器禁运，同时注意规避其他领域制裁对利比亚平民和第三国产生负面影响，不应损害利比亚国家整体利益及人民正常生活和人道需求。

吴海涛表示，中方一贯秉持公正立场，支持利比亚人民对和平与安宁的追求，为推动政治解决利比亚问题发挥了建设性作用。中方愿继续为恢复利比亚的和平与稳定作出积极贡献。

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